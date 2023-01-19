NMEA領軍！LINE、Netflix拜會台北市長蔣萬安　盼推投資、賦稅減免優惠政策促產業發展

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新媒體暨影視音發展協會(NMEA，New Media Entertainment Association) 近日(1月16日)拜會新任臺北市長蔣萬安、台北市文化局長蔡詩萍，就包括投資減免、賦稅優惠等內容產業的發展政策進行意見交流。

在立法委員洪孟楷的陪同下，NMEA會員 拜會新任臺北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、 台北市文化局長蔡詩萍，針對投資減免、賦稅優惠、協拍輔助、場館活化等，從政策面、 法規面、實務面提出各式建言。

NMEA協會成立目的在於團結內容 產業的各界人士，舉凡媒體平台經營、內容產製、娛樂演藝、IP孵 化等，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、表演經紀、時尚， 還有出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務與法律事務等領域。 拜會市長與議長的會員陣容就有國際平台或跨國企業的LINE、N etflix、Disney＋、華納兄弟探索集團； 電信業者台灣大哥大與遠傳電信；內容代理商尖端媒體集團、 木棉花國際；藝文展覽兩大龍頭聯合數位文創與時藝多媒體； 影劇內容的製作方年代國際、彼此影業、草舍文化、簡單想娛樂等。

台北市長蔣萬安允諾市府將繼續支持NMEA主辦的年度盛會《 亞洲新媒體高峰會》，並建立常態性的跨局處溝通平台。 台北市議長戴錫欽將號召跨黨派議員為內容產業發聲、 並於下週直轄市六都議長聯誼餐會時發起串連， 期許全台同步打造可助於內容產業長久發展的有利環境。

新任台北市長蔣萬安在擔任立法委員職務期間就是NMEA協會的顧 問，也曾於第三屆亞洲新媒體高峰會的交流晚宴出席致詞，對於NM EA協會的宗旨與組成會員皆不陌生。NMEA協會成員趁此拜會機 會，提出空間活化、國際接軌、投資抵減、行政流程、 人才合作等相關需求，台北市長蔣萬安表示，未來將橫跨文化局、 產發局甚至是體育局或觀傳局，建立跨局處溝通模式， 深化一站式服務，提供相關資源協助內容產業多元發展。

台北市文化局長蔡詩萍指出，閒置場館改裝的建言， 將立刻交辦試行，來率先建立成功案例， 持續推動多元娛樂的活化利用。

NMEA理事長蔡嘉駿表示，這次的拜會只是一個開端，NMEA將 持續與中央和地方政府建立溝通管道，影響政策制定， 推動長期發展計畫，改善軟硬體環境，強化台灣內容產業的競爭力！