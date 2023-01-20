台灣超夯電視劇《做工的人》電影版來囉！原班人馬領銜主演　精彩卡司陸續曝光

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）《做工的人》電影版要來囉！由電視劇原班人馬李銘順、薛仕凌、游安順主演，超前導預告已於近日曝光。
台灣電視劇《做工的人》在導演鄭芬芬領軍下，集合原班人馬金鐘視帝李銘順、薛仕凌、游安順、苗可麗及曾珮瑜共同演出的電影版，近日公佈超前導預告，故事聚焦「噗嚨共」三人如何成為麻吉的過程，更見到他們三人扮青春的新造型曝光，再現做工的人古錐可愛的面貌，看著泡麵捲髮，李銘順笑說讓他一秒入戲了！
故事發生在11年前，噗嚨共三人相遇的那年，愛做發財夢的阿祈在一個大型工地遇到古意的昌哥和昌嫂，還有一頭紅髮的阿全，他們共同經歷生活中的開心與苦惱，也產生了互相扶持的噗嚨共精神。電影監製林昱伶透露，電影版誠意十足，還有新加入的精彩卡司會陸續公佈，不會讓做工迷們失望。
預告裡李銘順一頭捲髮現身，他表示當初知道要演年輕十歲的阿祈時，心想要如何和影集的模樣做出區隔，原以為要剪更短的頭髮，沒想到劇組幫他設計了泡麵捲髮，他大呼驚喜！不但和影集版的俐落短髮差極大，也帶著有趣的喜感，和阿祈好奇心強又勇於嘗試的個性很相似，讓他非常開心，他透露自己年輕時也常常留長髮並燙捲，新造型讓他回想起以前的青春時光，「真的一瞬間就讓我入戲，立刻覺得變年輕了。」
而薛仕凌則是以一頭紅髮現身，似乎帶著當時台灣本土年輕人很瞎趴的氣息，他透露當初在拍攝影集版時，曾設想過阿全年輕時的模樣，和這次做出的造型感很相似，「原來導演的想法和我一樣啊！阿全有一種宮廟Style！」但游安順扮演老實的昌哥，則是維持萬年不變的模樣，10年之前就老來放，在霸氣的太太苗可麗妻管嚴之下，口袋空空，連請喝飲料都辦不到，笑果十足！
《做工的人 電影版》故事將拉回影集版的11年前，在一處大型公共工程中，阿祈（李銘順 飾）、阿欽（柯叔元 飾）鐵工兄弟檔揮汗上工，與投緣的昌哥（游安順 飾）、阿全（薛仕凌 飾）逐漸成為相互關照的好友。愛作夢的阿祈發現，憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目「幸運到誰家」似乎能圓個發財夢，於是拉老婆美鳳和兒子小傑報名要闖關拚大獎，這回做工的人如何繼續認命不認輸？！
《做工的人 電影版》由大慕影藝國際事業股份有限公司、中國信託創業投資股份有限公司、華映娛樂股份有限公司、大慕可可股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、有戲娛樂股份有限公司、鏡文學股份有限公司、華研國際音樂股份有限公司出品，大慕影藝製作，電影將於3月31日上映，更多電影資訊，請上「做工的人 Wokers The Movie」官方臉書粉絲團查詢。