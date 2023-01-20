台灣超夯電視劇《做工的人》電影版來囉！原班人馬領銜主演　精彩卡司陸續曝光

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）《做工的人》電影版要來囉！由電視劇原班人馬李銘順、薛仕凌、 游安順主演，超前導預告已於近日曝光。

台灣電視劇《做工的人》在導演鄭芬芬領軍下，集合原班人馬金鐘視帝李銘順、薛仕凌、 游安順、苗可麗及曾珮瑜共同演出的電影版，近日公佈超前導預告，故事聚焦「噗嚨共」三人如何成為麻吉的過程， 更見到他們三人扮青春的新造型曝光， 再現做工的人古錐可愛的面貌，看著泡麵捲髮， 李銘順笑說讓他一秒入戲了！

故事發生在11 年前，噗嚨共三人相遇的那年， 愛做發財夢的阿祈在一個大型工地遇到古意的昌哥和昌嫂， 還有一頭紅髮的阿全，他們共同經歷生活中的開心與苦惱， 也產生了互相扶持的噗嚨共精神。電影監製林昱伶透露， 電影版誠意十足，還有新加入的精彩卡司會陸續公佈， 不會讓做工迷們失望。

預告裡李銘順一頭捲髮現身， 他表示當初知道要演年輕十歲的阿祈時， 心想要如何和影集的模樣做出區隔，原以為要剪更短的頭髮， 沒想到劇組幫他設計了泡麵捲髮，他大呼驚喜！ 不但和影集版的俐落短髮差極大，也帶著有趣的喜感， 和阿祈好奇心強又勇於嘗試的個性很相似，讓他非常開心， 他透露自己年輕時也常常留長髮並燙捲， 新造型讓他回想起以前的青春時光，「真的一瞬間就讓我入戲， 立刻覺得變年輕了。」

而薛仕凌則是以一頭紅髮現身， 似乎帶著當時台灣本土年輕人很瞎趴的氣息， 他透露當初在拍攝影集版時，曾設想過阿全年輕時的模樣， 和這次做出的造型感很相似，「原來導演的想法和我一樣啊！ 阿全有一種宮廟Style！」但游安順扮演老實的昌哥， 則是維持萬年不變的模樣，10年之前就老來放， 在霸氣的太太苗可麗妻管嚴之下，口袋空空，連請喝飲料都辦不到， 笑果十足！

《做工的人 電影版》故事將拉回影集版的11年前，在一處大型公共工程中， 阿祈（李銘順 飾）、阿欽（柯叔元 飾）鐵工兄弟檔揮汗上工，與投緣的昌哥（游安順 飾）、阿全（薛仕凌 飾）逐漸成為相互關照的好友。愛作夢的阿祈發現， 憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目「幸運到誰家」 似乎能圓個發財夢，於是拉老婆美鳳和兒子小傑報名要闖關拚大獎， 這回做工的人如何繼續認命不認輸？！

《做工的人 電影版》由大慕影藝國際事業股份有限公司、 中國信託創業投資股份有限公司、華映娛樂股份有限公司、 大慕可可股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司、 有戲娛樂股份有限公司、鏡文學股份有限公司、 華研國際音樂股份有限公司出品，大慕影藝製作，電影將於3月31 日上映，更多電影資訊，請上「做工的人 Wokers The Movie」官方臉書粉絲團查詢。