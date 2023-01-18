吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣外交部長吳釗燮接受專訪表示，中國侵台機率更升高，因為北京可能藉由軍事犯台來轉移國內對於習近平內政問題的注意力，而最有可能的時間點落在2027年左右。

吳釗燮接受英國「天空新聞網」（Sky News）專訪，報導指出，此時此刻台灣正面臨兩岸關係緊張的高點，中國現在每天都派遣戰鬥機於台灣ADIZ範圍盤旋。報導也提到，目前台灣實行自治但未正式宣布獨立，吳釗燮認為這樣的「現狀」安排「可能不會永遠持續下去」，這是他罕見地承認台灣有一天可能會被中國同化，或成為一個獨立的國家。

據報導，吳釗燮說「2027年是我們需要提防的一年」。他指出，與前兩年相較，去年情勢大幅惡化。2027年，中共中央總書記、中國國家主席習近平可能會進入第4個任期；若在前3個任期未能取得重大成就，習近平將試圖在新的任期為自己在歷史上留名。

吳釗燮也說，中國的經濟成長下滑、民眾不滿、房市有崩壞跡象；如果習近平不能改變中國國內的局勢，可能會試圖透過動用武力或製造外部危機，以分散國內注意力或向中國人民展現他的能耐。「我們很擔心台灣成為中國內政的代罪羔羊。」

提到去年因裴洛西（Nancy Pelosi）來台造成中國大動作軍事演習的事件，吳釗燮說「小小的意外就可能點燃戰火。」他舉例，一旦共機跨越台灣24浬（海里）毗連區，台灣部分武器系統可能得進行瞄準，這就可能觸發意外。預防情勢驟然升高的唯一方法是「自制」。

報導指出，中國戰鬥機現在每天都飛向台灣領空並越過台海「中線」——一種非官方的海上邊界。2020年到2022年，共機犯台數字增加了五倍，僅三週前就創下了有史以來最高的每日數量。吳釗燮說，與往年相比，現在「最壞情況」發生的可能性比以往都大。

據報導，有軍事專家表示，如果戰爭真的降臨台灣，台灣還沒做好足夠的準備。數據指出，台灣僅將其國內生產總值 (GDP) 的 2.4%用於國防，約為以色列的一半，也遠低於美國等國家。據分析，台灣也沒有足夠的彈藥，人員方面難以滿足武裝部隊的招募配額，更沒有足夠重視與中國開戰所需的「不對稱戰鬥力」。

吳釗燮指出，雖然台灣願與中方協商，但不願接受北京提出的政治前提。他強調，接受相關政治前提意味向中國屈服，而這是台灣民眾永遠無法接受的。