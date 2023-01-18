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張善政農委會研究計畫確定侵權！違反契約規定將被討回研究經費

專案小組認為，張善政6篇子報告中，用字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似的狀況，因此違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/18 20:05
桃園市長張善政涉及研究案爭議。（圖/中央社）

桃園市長張善政涉及研究案爭議。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣政治圈抄襲風波不斷，今（18日）農委會專案小組確認桃園市長張善政96到98年主持執行農委會研究計畫中，6篇子報告違反契約規定，農委會副主委陳駿季表示將向宏碁公司追償計畫經費。

根據農委會新聞稿，張善政擔任計畫主持人之宏碁股份有限公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案所提報告之侵權疑義，農委會邀集專家組成專案小組討論，18日認定該3年度計畫計6篇子報告確定違反契約規定。

農委會指出，該專案小組共計召開3次會議，其中有請宏碁公司及張善政補充前揭6篇子報告文字引用比率異常之說明，後續再針對計畫工作項目、契約規範，以及報告文字重複疑義部分，就重複文字比率較高之6篇子報告進行分析——除比對軟體進行文字重複性分析外，也有以人工方式逐篇對應原始文獻。

最後，專案小組認為，張善政6篇子報告中，用字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似的狀況，因此違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」。

農委會指出，後續將依契約規定，向宏碁公司依法追償上開6篇子報告之計畫經費。農委會副主委陳駿季接受媒體電話聯訪時說明，有涉及侵權疑義都落在第一大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下的子計畫，96年度裡7篇有4篇涉及實質近似，97年度11篇裡有1篇、98年度3篇裡有1篇。

求償金額方面，陳駿季說農委會正在精算，將會根據這6篇子報告占所有各年度工作規劃、或計畫書所訂的費用等依據的比重，計算出來後，將儘速向宏碁公司求償。

他也說，相關計畫主持人違約部分，可視情節輕重停權3年，即不能參與農委會委辦計畫或獲得計畫補助，這部分年後開專案會議進行討論，不在這次專案小組認定的工作範圍內。

中央社報導，陳駿季強調宏碁公司是有其貢獻的，但是回到合約規範來說，部分研究報告已達到委員檢視認定的實質近似，通俗用語就是抄襲，農委會會重新修正相關規定，讓未來接受補助、委託研究計畫的單位，有自我檢核機制，免得一時疏漏，再發生這種情況。

對此，宏碁表示尚未收到農委會公文，待收到後將再行研議。
張善政
宏碁
農委會
專案小組
農業電子化發展策略分析與規劃

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