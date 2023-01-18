阿里山英迪格酒店頂樓設施全開放 欣賞日出、雲海與無垠星光

阿里山英迪格酒店已於2022年12月18日正式開放試營運，在2023年1月16日酒店全館設施正式上線營運，阿里山第一座高空無邊際泳池、水療池與高空露天酒吧閃耀登場。

阿里山英迪格酒店位於阿里山公路57.6公里處，這裡是進入阿里山森林的第一道閘口，歷時多年打造出阿里山的第一間國際品牌酒店，也是阿里山30年來最新的飯店，以「阿里山無盡藏」為設計靈感，期待每一位下榻的旅客都能在此尋找屬於自己的無盡藏寶藏。

總經理傅潤沛表示，阿里山英迪格酒店自試營運至今，經歷了跨年元旦假期，整體住房率表現不錯，也接收到許多賓客寶貴的意見，隨著頂樓設施的開幕，勢必能為入住旅客帶來更多與眾不同的體驗。特別是頂樓的游泳池，徜徉其中感受水雲天一線，宛如悠游在雲端，同時也是阿里山地區第一座高空無邊際泳池，非常另人興奮。

雖然啟用時間遇冬季，不過無邊際泳池為溫水泳池，一旁還有熱水水療池，讓入住的旅客可以在氤氳濃郁的雲霧裡，氣泡拍打在肌膚上，旅途的疲憊徹底放鬆、一夜好眠。同樣位在頂樓的還有24小時開放的健身房，採用全紅色系視覺設計，以過去鄒族人因水災逃至玉山頂、台灣藍鵲銜著火種返回生火救回全族人的神話故事為靈感，閃耀著紅色光影，帶著勝利的火光，讓旅人在鍛鍊時更充滿活力。

以鄒族語「’aveoveoyu（意：我心充滿喜悅）」命名的’aveoveoyu酒吧同時正式營運，火紅色系的吧台與座位區，夜晚在燈光的投射下更顯耀眼。’aveoveoyu酒吧提供多款酒精與無酒精飲品，同時也是阿里山地區唯一的高空露天酒吧，砌一壺阿里山高山茶、沖一杯阿里山咖啡，伴隨著迷霧、雲海、晚霞或是無垠星光，最浪漫的氛圍油然而生。

酒吧團隊更將「鄰感」融入在調酒當中，相傳由創造女神妮芙努Nivnu創造日月風雷雨等自然萬物，天神哈默hamo搖動楓樹化為人，便是鄒族的起源。以妮芙努為靈感，用金宣琴酒、白酒為基底，塑造女神無暇的寓意，加上百合糖點綴出清新的花果香，酒感清新而高雅，宛如女神輕輕來到、遍地花朵為其盛開；鄒族過去以打獵為生，以獵人凱旋歸來慶祝為題的「獵人的凱歌」，融合了紅茶油洗威士忌、黑櫻桃、黑可可與草本利口酒，打造濃郁的酒感，象徵獵人的穩重與勝利；以山林為主題的「檜之湯」，分別用檜木威士忌搭配義大利甜艾酒，搭配楓糖與氣泡，就像把整座森林奔放口中，香氣迷人；「岫巒」則意想不到的利用阿里山最有名的山葵，以小黃瓜伏特加、山葵、哈密瓜，創造出綠意盎然又清爽怡人的風味，杯緣點綴上馬告、胡椒等辛香料，味蕾的刺激讓人想一再回味。

茶也是阿里山英迪格酒店的「鄰感」來源之一，許多手搖飲料店都有的品項「阿里山冰茶」，也改良推出調酒版本，以金宣琴酒、烏龍龍舌蘭、炭焙烏龍萊姆酒、紅茶酒多種阿里山茶葉製成的茶酒，加上小米酒增添風味，最後再倒入回憶殺的梅子可樂，讓整杯調酒充滿童趣；「真心鳳茶」則用奉茶的精神，利用阿里山烏龍茶製成的龍舌蘭加上薑味利口酒，搭配民雄的鳳梨，以透明茶具組盛裝，象徵我們誠摯滿滿的心意。

阿里山英迪格酒店自2023年1月16日起正式開放頂樓設施使用，特別選在農曆年前全館正式開放營運，就是讓農曆春節期間造訪的旅人擁有最舒適的享受。春節期間（小年夜至初八）入住阿里山英迪格酒店，每房加贈「無盡藏福袋」一只與「幸運刮刮樂」一張，無盡藏福袋中為旅客準備了多款新年小點茶食，在房間內泡茶佐食好愜意；幸運刮刮樂則以春節大家最愛的彩券刮刮樂為靈感，內有多款獎項，包含住宿券、住宿折扣、餐飲折扣…等，春節假期雙人入住精品房每晚23,000++元起（另加稅與服務費），一泊二食專案每晚31,000++元起（另加稅與服務費），目前可預訂房間數量有限，如有訂房需求，歡迎致電05-258-6800轉888訂房中心，或是利用IHG官網、IHG APP預訂。

另外，阿里山英迪格酒店也聯袂台北大直英迪格酒店與高雄中央公園英迪格酒店，共同推出三城聯賣的「TAIWAN INDIGO GO GO」專案，專案售價20,000++元起（另加稅與服務費），即可自即日起至4月底前入住台北大直、高雄中央公園英迪格酒店各1晚（含早餐）；5-6月份可入住阿里山英迪格酒店1晚（含早餐），讓你2023的上半年暢遊半個台灣。本專案僅能從「高雄中央公園英迪格酒店」預訂，如有訂房需求，歡迎致電07-272-1666洽詢，或是利用IHG官網、IHG APP搜尋高雄英迪格- TAIWAN INDIGO GO GO專案預訂。