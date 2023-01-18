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周玉蔻《辣新聞》大談蔣孝嚴緋聞惹風波 NCC開罰民視300萬

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 17:45
媒體人周玉蔻（圖／中央社）

媒體人周玉蔻（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）媒體人周玉蔻去年9月在民視新聞台與民視台灣台播出的《辣新聞》節目中，大談蔣萬安父親蔣孝嚴的過往緋聞傳言，遭民眾檢舉，引發軒然大波。國家通訊傳播委員會（NCC）經審議後，今（18）日作出核處，認定違反事實，共祭出新台幣300元的罰鍰。

NCC說明，2022年9月20至23日播出的節目中，主持人討論「晶華緋聞案」、「獨！美研究單位曝！蔣孝嚴驗過DNA！？刻意隱瞞！？冒充蔣家人！？」兩議題，揭露特定人為緋聞當事人，並利用特權進入航空公司。

相關討論未經查證就加以影射，意圖影響視聽觀眾對特定候選人的觀感與投票意向，顯然不利公共議題理性討論，損害公共利益，妨害公序良俗。

此外，主持人提及「眷村」議題時，涉汙名化、歧視特定族群，並對特定候選人語帶威脅，不利公共事務理性討論，妨害公序良俗。節目公開特定人士之個資，違反了衛星廣播電視法、個人資料保護法。

NCC針對兩頻道共七段相關節目內容開罰，共核處300萬元。

周玉蔻當時在節目中指稱，前中國小姐、華航空姐張淑娟與蔣孝嚴有染，張淑娟一氣之下至北檢提告，怒指周利用媒體霸凌弱勢，害她出現輕生念頭。

NCC收到多件投訴，而民視為了滅火，決議停止《辣新聞》在新聞台（53台）的聯播，僅在民視台灣台（152頻道）播出，周玉蔻也告假，改由民視主播蔡佩樺代打主持，節目於12月停播。
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