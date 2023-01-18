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中華電信為公司百對新婚佳偶送上萬元賀禮 幸福企業喜氣揚

By 台灣英文新聞
2023/01/18 20:03

中華電信今（18）日宣布，將贈送111年全年度登記結婚的員工喜氣賀禮，每對新人將獲得價值破萬元的「光世代家庭幸福組合禮」一年份，為111年結婚的276對新人喜上加喜。

中華電信多次獲選台灣幸福企業代表之一，為響應政府鼓勵結婚、生育政策及行政院「我國少子女化對策計畫」，去年更率先同業設置「職場互助教保服務中心」，讓員工能兼顧家庭、安心工作，更鼓勵同仁打拼事業之餘，也要追求美滿的幸福人生。

雖逢疫情祝福不缺席

中華電信多年來為同仁辦理溫馨浪漫的集團婚禮，由董事長、總經理、職工福利會主委擔任證婚及主婚嘉賓，齊聚一堂獻上祝福，帶給新人佳偶們甜蜜又幸福的婚禮回憶，凝聚向心力及創造企業價值，建立永續的幸福企業，十二年來，中華電信至今陪伴超過九百多對佳偶一起邁向幸福的下一階段。去年（111年）因疫情影響，為維護員眷健康，未能舉辦公司集團結婚活動，但公司的祝福仍不缺席，宣布將贈送111年全年度登記結婚的員工，每對新人價值破萬元的「光世代家庭幸福組合禮」一年份，為111年結婚的276對新人喜上加喜，增添幸福的喜悅。

中華電信深信員工是公司的重要資產，更是讓企業、品牌能夠永續經營，不可缺少的核心角色，身為台灣幸福企業之表率，致力建構完善的福利制度，讓員工們擁有認同感及幸福感，進一步把這份幸福傳遞給客戶及廣大消費者。
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更新時間 : 2023-01-18 23:31 GMT+08:00

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