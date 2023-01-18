連續2年全國最多 新北奪「坡地金育獎」5獎項

新北市政府以多元方式向民眾宣導坡地保育觀念，同時結合各區公所、農業局、警察局及各局處查報取締山坡地違規。 新北市政府榮獲農委會水保局「111年坡地金育獎」5獎項，連續兩年皆在坡地金育獎奪下全國最多獎項，今(18)日在市政會議將榮耀獻給市長侯友宜 。

每年農委會水保局考核各地方政府執行山坡地保育利用管理成效，並透過「坡地金育獎」公開表揚績優單位，新北市連續2年皆奪下全國最多獎項，111年共拿下5獎，其中林口、三峽區公所辦理第一線山坡地違規之查報、制止，業務成績斐然，獲頒「績優公所獎」獎牌，而新北市警察局積極查緝山坡地違法開發案件，獲頒為績優警政機關，另外新北市水保服務團服務績效優良連續2年評定為全國績優服務團，值得一提的是，在綜合評比部分新北市榮獲直轄市組第2名的佳績，獲得獎金110萬元。

在宣導坡地保育觀念上，新北市透過多元的教育方式翻轉較生硬難懂水保知識，其中廣受考核委員肯定的作為有結合時事拍攝創意宣導短片，將熱門韓劇魷魚遊戲改編為「山保遊戲」，告訴市民山坡地開發需要擬具水土保持計畫，及推出以漫畫繪圖方式介紹新北市常見的水土保持設施及功能，更因應遠距離教學的趨勢創建「新北水保Gather Town大地圖」，配合學童學習型態改變，將新北水保教材上傳至線上平台，並透過線上闖關帶小朋友認識水土保持。

在查報取締考核中，新北市開發案件量多且複雜，農業局及各區公所定期巡檢違規熱點區域，並搭配水保局衛星變異點監測，接獲疑似山坡地違規通報，公所立即派員前往制止並通報市府，農業局接獲通報後，聯合各單位現勘查證，依水土保持法裁處並要求限期改善，改善未果則會連續裁罰直至改正完成，若案件致生水土流失或危害公共安全，將移送地檢署依刑事偵辦。

111年農業局接獲林口區公所通報有業者違規傾倒廢土，當下要求立即停工，但業者在會勘離開後仍持續動工，農業局再會同環保局、警察局及工務局等相關單位現場查緝，因屢勸不聽且情節重大，立即查扣現場機具，並依現行犯將業者及拖車司機移送地檢署偵辦，快速制止違規行為。近日地檢署宣判緩起訴1年並要求違規業者支付10萬元之緩起訴處分金予國庫，另因違規情事嚴重農業局也依水土保持法加重處分30萬元。

新北市農業局表示，透過市府各單位合作，快速查報取締，展現山坡地違規查報取締的決心，呼籲民眾山坡地開發利用須擬具水土保持計畫，擅自開發將面臨6至30萬元罰鍰，情節重大者恐面臨刑事罰則。

新北市長侯友宜表示，市府透過跨局處緊密橫向聯繫合作，強力取締山坡地違規情事，連續兩年在坡地金育獎獲得農委會許多獎項肯定，非常感謝新北市各區公所、新北市水土保持服務團、市府同仁為山坡地保育利用管理工作的努力與付出，新的一年新北市府也會繼續加油為市民打造安居樂業的環境，共同來守護我們新北市的山坡地。