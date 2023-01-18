新北市攜手花王(台灣)愛心不間斷 寒假呵護女孩讓月事變好事

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新北市致力於實現月經平權，去(111)年與花王（台灣）合作將生理用品送到偏遠學校，透過與企業、學校緊密且長期的合作，成為最呵護女孩的城市。今(112)年寒假服務不打烊，57所偏遠國中小及高中職、家遇急難學生，仍可至學校健康中心領取生理衛生用品，以避免寒假期間學生因家庭經濟困難，而無法負擔或取得足夠生理用品。

教育局長張明文表示，新北市邀請花王(台灣)加入好日子愛心大平台，除捐贈生理用品外，另安排花王(台灣)講師入校協同，辦理衛生教育宣導，包括初經教育、性平教育、月經教育等。同時，新北市衛教輔導團也發展國小、國中及高中職校園月經教育宣導懶人包，公私合力，一起推動月經平權。

本方案中心學校八里國中校長詹志偉表示，學校已經協助各校，將日用、夜用衛生棉及衛生護墊備妥，讓57所偏鄉學校，寒假關愛不間斷。學生在放假前、寒假間皆可到健康中心，免費領取日用衛生棉、夜用衛生棉及衛生護墊。感謝新北巿攜手花王（台灣）將暖意宅配到偏鄉，溫暖每位女孩的心。

八里國中教師郭芊欐說，學校是孩子第二個家，很多偏鄉的孩子將學校師長視為人生中的「第二位父母」。生理用品照顧偏鄉、寒假不打烊，全面關照偏鄉孩子的需要。

教育局表示，為持續推動衛生教育及性平教育，教育局召集衛教輔導團設計月經教育懶人包(連結網址如下:https://docs.ntpc.edu.tw/hss/kao.htm)，歡迎各界下載使用，公私協力、親師生攜手，一起營造尊重、平等的友善校園。