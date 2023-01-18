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「牙科零售化」運營6.0時代正式來臨　大幅提升牙科產業營運績效

By 台灣英文新聞
2023/01/18 17:06
創兆生物科技創辦人羅士傑醫師(中)，推出「牙科零售化」提供牙醫診所營運的解決方案。（業者提供）

創兆生物科技創辦人羅士傑醫師(中)，推出「牙科零售化」提供牙醫診所營運的解決方案。（業者提供）

「專業的事讓專業的人來做！」「牙科零售化」集結醫療、科技、零售等各產業的專業人士，運用零售科學的力量，提供牙科診所追蹤和管理營運指標的使用工具，進而提昇營運績效，此一創新技術服務，將為牙醫診所帶入6.0營運時代。

試想一下，如果您是個學有專精的創業牙科醫師或是高人氣、知名的牙科權威，平常在鑽於研究技術或是忙於服務病患之餘，卻要分心經營診所、管理業務，是否不禁覺得焦頭爛額呢？於去年底獲得2022年「初創企業獎」的「防疫科技類」獎項的創兆生物科技創辦人羅士傑醫師，在今年首先推出「牙科零售化」提供牙醫診所營運的解決方案。

「牙科零售化」用智慧營運 讓醫生專心做醫療的事

本身擁有十種不同醫學領域證照的羅士傑醫師，在去年底獲獎之後，便全心致力以「數智化賦能醫療數據平台」協助醫師開業、轉型、AI人工辨識…等智慧服務。「牙科零售化」的推出，將讓病患從預約開始，即透過軟體及數據庫到各社群平台及廣告投放的所有後台，緊抓流量與數據管理。

緊接著病患前來門診後，透過人臉辨識及會員系統，開始一連串的掛號、諮詢、看診及各種檢測的數據庫運用，直至領取處方箋、病患後續追蹤關懷等的所有後續經營、服務行為，全程的門診服務皆運用醫療大數據的收集分析，協助醫生管理診所、提升技術能力，也讓醫生能夠專心做醫療的事、管理交給大數據技術，創造更好的醫療品質，讓病患擁有更好的看診體驗。

用數據有效經營顧客 解決開創及拓展困難

羅醫師表示，許多醫師在面臨開創初期不免遇到幾個問題，如缺乏經驗、設備造價高昂、不擅長經營及沒有知名度等；而好不容易克服困難成立診所後，緊接著要面臨經營上的挑戰，包括如何找新客及維繫舊客、建立完整數據累積等；尤其牙科診所相較於其他科別診所，設備更為昂貴與競爭、投入成本相當高，所以更需要有效提昇營運績效的科學方法，來減低牙醫師在院所經營上的負擔。

因此他開始推動「牙科零售化」的技術來協助牙科診所，從開創初期的獲取新顧客到事業穩定期的長期維護顧客，以數據量化的方式經營顧客，幫助監控診所營運數字、診斷營運狀況、掌握趨勢和機會，做出明智的營運決策，讓獲利跟營收不斷成長。

此創新方案參考現今線上線下零售業，以數據作為經營成長動力的方法，成熟且堅固的落地實務經驗，是一個極佳的借鏡來源，能夠促進資源配置更加優化。讓商機不漏失！創兆生物科技也將挾帶此一專業技術佈局美國、東南亞、日本等國際市場，未來牙科運營6.0的發展著實令人期待。

更新時間 : 2023-01-18 23:31 GMT+08:00

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