【更新】烏克蘭直升機墜毀幼兒園 內政部長等18人死、29人傷

更新時間：2023-01-18 17:50

發布時間：2023-01-18 17:03

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一架直升機今（18）日在烏克蘭首都基輔東郊的一所幼兒園旁墜毀，包括烏克蘭內政部長莫納斯特斯基在內共18人罹難，目前已知有29人受傷。

BBC、獨立報、路透社報導，烏克蘭國家警察總長克利孟科（Igor Klymenko）證實，國家緊急服務中心的一架直升機在布羅瓦雷（Brovary）的一所幼兒園旁墜毀，在機上的莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）、其第一副部長葉寧（Yevgeniy Yenin）及秘書長盧布科維奇（Yuriy Lubkovich）等高級官員身亡。

基輔州州長庫雷巴（Oleksiy Kuleba ）於Teleegram上公布，截至當地上午10點30分（台灣下午4時30分），已知有18人死亡，其中3名為兒童；約29名傷者中，有15名兒童。

初步報告顯示，直升機墜毀前先撞到了幼兒園，並造成建築物起火，目前兒童及職員已被轉移至安全地點。據悉事故發生時天色昏暗且有霧。

統轄該國警政及國內安全事務、今年42歲的莫納斯特斯基，是總統澤倫斯基相當倚重的內閣官員，他與其餘８人一同搭乘該架直升機，事故發生原因目前尚未公布。

報導指出，儘管跡象顯示這似乎是一場意外事故，但莫納斯特斯基是去（2022）年2月俄烏戰爭以來，遇難的最高層級官員。