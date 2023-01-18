台灣嘉義縣查獲越南「色碟」賭場 涉暴力討債、上千萬金額

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）嘉義縣警察局近日破獲一處地下賭場，專門提供越南籍新住民及移工聚賭，還涉及暴力討債，全案將依違反刑法賭博罪等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

根據移民署今（18）日發布的新聞稿，移民署嘉義縣專勤隊及嘉義縣警局日前接獲民眾檢舉非法聚賭，經偵查人員現場勘查，發現門口設有監視器，且深夜時段有多名越南籍人士出入民宅，嘉勤隊結合警方成立專案小組，經深夜搜索，查獲工作人員與賭客共18名，除兩名台籍人士外，其餘皆為越南籍新住民及移工。



警方查扣新台幣39萬、開山刀、帳本等（圖／中央社）

警方查扣越南「色碟」賭具1組、賭資新台幣39萬元、開山刀、多本帳冊等。經查帳冊，近幾個月出入金額多達新台幣上千萬元之譜。若賭客輸錢現金不足，可向賭場工作人員借錢，有許多移工因還不出錢而遭暴力討債，甚至因此逃離原合法雇主處，成為失聯移工。

「色碟」為來自越南當紅的博奕遊戲，賭具材料簡易，由一組碗盤、4張雙面印有紅白顏色的圓形紙牌及1張下注圖組成，賭法是先把4張圓形紙牌放在盤子上，再將碗倒扣，由荷官搖晃碗盤，搖好後由賭客依下注圖下注，每次下注以新臺幣一千元為單位。



紅遍越南的博奕遊戲「色碟」（圖／中央社）