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過年快篩陽性　如何就醫和拿藥？全台灣醫院、看診資訊一次看

By 台灣英文新聞－編輯
2023/01/20 09:25
指揮中心開闢<a href="https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/7x1exxL54Bez_-Dtyfv7pA" target="_blank">「COVID-19春節防疫專區」</a>，可查詢農曆春節連假期間的COVID-19實體門診、視訊診療及藥物調劑服務情形。(圖/pixab...

指揮中心開闢「COVID-19春節防疫專區」，可查詢農曆春節連假期間的COVID-19實體門診、視訊診療及藥物調劑服務情形。(圖/pixab...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間可獲得適當醫療照護與及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心開闢「COVID-19春節防疫專區」，可查詢1月20日至29日農曆春節連假期間的COVID-19口服抗病毒藥物合約機構提供實體門診、視訊診療及藥物調劑服務情形。

為確保民眾於春節期間就醫無障礙，部分醫療院所於春節期間均有提供COVID-19相關門急診診察費、藥事服務費、居家送藥費用加成給付。民眾可透過健保署網站及「全民健保行動快易通｜健康存摺」App查詢春節院所開診情形。

若出現COVID-19及類流感相關症狀，或有快篩陽性結果評估或確診需求者，可連結欲就醫之縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或前往就醫，並有合約藥局及院所提供COVID-19口服抗病毒藥物調劑服務。

過年快篩陽性　如何就醫和拿藥？全台灣醫院、看診資訊一次看（圖取自健保署網頁）

過年快篩陽性　如何就醫和拿藥？全台灣醫院、看診資訊一次看（圖取自疾管署網頁）

疾管署提醒，民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

指揮中心提醒民眾，COVID-19確診者或使用家用抗原快篩陽性者，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師評估及診療；有實地就醫需求之確診者於進入醫療院所請全程配戴口罩，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，遵循院所規劃之就醫動線與流程，到院就診前主動告知，且避免於院內非就醫必要區域活動，以保護自身健康及他人安全。

過年快篩陽性　如何就醫和拿藥？全台灣醫院、看診資訊一次看

更新時間 : 2023-01-20 15:25 GMT+08:00

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