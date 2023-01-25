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〈時評〉台灣2024總統大選藍白合? 這太小看柯文哲

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/01/25 13:59
台灣民眾黨主席柯文哲（右4）、同黨台北市議員黃瀞瑩（右2）、立委邱臣遠（右3）與前台北市副市長黃珊珊（左3）等人,1月23日大年初二上午...

台灣民眾黨主席柯文哲（右4）、同黨台北市議員黃瀞瑩（右2）、立委邱臣遠（右3）與前台北市副市長黃珊珊（左3）等人,1月23日大年初二上午...

國民黨這陣子正討論總統初選辦法，傾向進行私下民調後，再透過協調方式產生候選人，這是希望能將民眾黨主席柯文哲等人納入，順利整合後，再來一起對抗民進黨；不過，這是小看了柯文哲，恐怕會讓藍白合作漸行漸遠。

民進黨由賴清德代表角逐總統大位的態勢底定，而從他就任民進黨主席的那一刻起，也象徵民進黨對2024年選舉正式起跑。反觀國民黨，目前總統參選人，仍處樓梯響的階段。

國民黨有意將時程提前，希望盡早產生總統參選人，但要如何產生是目前最大的難題。雖然藍綠候選人尚未正式出爐，但以這幾年的投票傾向來看，民眾黨的支持者逐漸偏向泛藍，國民黨、民眾黨若都同時推出參選人，彼此分食票源下，民進黨將漁翁得利。

對許多泛藍支持者來說，目前認為新北市長侯友宜最有機會和賴清德一決勝負，黨內不乏直接徵召侯友宜的聲浪，另方面，採取徵召的方式，也能順勢替侯友宜解套，以降低他「中途落跑」、「沒有做好做滿」對選情造成的衝擊。

只是除了侯友宜外，藍綠有些人同時看好鴻海創辦人郭台銘代表國民黨出征，但不論國民黨推派侯友宜或郭台銘上場，都可能出現柯文哲同台較勁，這是藍營最不樂見的情況。於是，黨內也有人建議，希望採取民調的方式，將這幾人都納入，然後再依據民調結果，共推最後參選人。

這是國民黨參照2022年底縣市首長，在台北市、新竹市採取藍白合作所打出的如意算盤，但柯文哲不是黃珊珊、也不是高虹安，他很早就表態自己要選總統，不太可能願意屈居副手。

而且，柯文哲也會去精算，若是他與侯友宜進行民調，結果可想而知，因為侯友宜是在位的直轄市長，有一定能見度，國民黨也會盡力替侯友宜營造聲勢，反觀柯文哲在失去台北市長的舞台後，媒體曝光度大減，民眾黨資源也遠遠比不上國民黨，萬一還沒投入總統大選前，就先失去入場券，絕對是得不償失。

何況柯文哲也會想要複製過去勝選模式，也就是藍綠白都有候選人的情況下，最後自己成功脫穎而出。再者，除了總統大選外，一起投票的還有立委改選，民眾黨必須要有母雞來帶隊。

因此，當國民黨愈想要找柯文哲談總統大選，只會愈讓彼此猜忌、隔閡更加嚴重，藍白合作的機會並不高。
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