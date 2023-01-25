〈時評〉台灣2024總統大選藍白合? 這太小看柯文哲

國民黨這陣子正討論總統初選辦法，傾向進行私下民調後， 再透過協調方式產生候選人， 這是希望能將民眾黨主席柯文哲等人納入，順利整合後， 再來一起對抗民進黨；不過，這是小看了柯文哲， 恐怕會讓藍白合作漸行漸遠。

民進黨由賴清德代表角逐總統大位的態勢底定， 而從他就任民進黨主席的那一刻起，也象徵民進黨對2024年選 舉正式起跑。反觀國民黨，目前總統參選人，仍處樓梯響的階段。

國民黨有意將時程提前，希望盡早產生總統參選人， 但要如何產生是目前最大的難題。雖然藍綠候選人尚未正式出爐， 但以這幾年的投票傾向來看，民眾黨的支持者逐漸偏向泛藍， 國民黨、民眾黨若都同時推出參選人，彼此分食票源下， 民進黨將漁翁得利。

對許多泛藍支持者來說， 目前認為新北市長侯友宜最有機會和賴清德一決勝負， 黨內不乏直接徵召侯友宜的聲浪，另方面，採取徵召的方式， 也能順勢替侯友宜解套，以降低他「中途落跑」、「沒有做好做滿」 對選情造成的衝擊。

只是除了侯友宜外， 藍綠有些人同時看好鴻海創辦人郭台銘代表國民黨出征， 但不論國民黨推派侯友宜或郭台銘上場， 都可能出現柯文哲同台較勁，這是藍營最不樂見的情況。於是， 黨內也有人建議，希望採取民調的方式，將這幾人都納入， 然後再依據民調結果，共推最後參選人。

這是國民黨參照2022年底縣市首長，在台北市、 新竹市採取藍白合作所打出的如意算盤，但柯文哲不是黃珊珊、 也不是高虹安，他很早就表態自己要選總統， 不太可能願意屈居副手。

而且，柯文哲也會去精算，若是他與侯友宜進行民調， 結果可想而知，因為侯友宜是在位的直轄市長，有一定能見度， 國民黨也會盡力替侯友宜營造聲勢， 反觀柯文哲在失去台北市長的舞台後，媒體曝光度大減， 民眾黨資源也遠遠比不上國民黨，萬一還沒投入總統大選前， 就先失去入場券，絕對是得不償失。

何況柯文哲也會想要複製過去勝選模式， 也就是藍綠白都有候選人的情況下，最後自己成功脫穎而出。再者， 除了總統大選外，一起投票的還有立委改選， 民眾黨必須要有母雞來帶隊。

因此，當國民黨愈想要找柯文哲談總統大選，只會愈讓彼此猜忌、 隔閡更加嚴重，藍白合作的機會並不高。