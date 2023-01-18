〈時評〉賴清德要爭取美方信賴　務實比論述重要

身兼民進黨主席的副總統賴清德，繼日前表示會延續蔡英文總統的兩岸路線後，前陣子也將「抗中保台」修正為「和平保台」，不過，仍無法取得美方的完全信任，可以預見的是，不論賴清德是總統候選人，或是正式成為民選的總統，美方勢必會持續聽其言、觀其行，而賴清德也要避免給美方意外，以免成為麻煩製造者。
賴清德曾說過自己是「務實的台獨工作者」，他也補充解釋這指台灣已是主權獨立的國家，不需另行宣布獨立。但各界仍著重於「台獨」兩字，雖然他在日前代表蔡總統出訪帛琉時，強調2024年以後的兩岸關係，仍會延續蔡總統的路線，更重申了蔡總統的「四個堅持」，但顯然尚無法爭取到美方的認同。
英國金融時報於1月16日報導說，外國迄今對賴清德的印象，是他曾形容自己為「台獨工作者」。雖然，他隨後加了兩字，改稱「務實」台獨工作者，但是「傷害已經造成」。
華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀說，美國對賴清德不像對蔡英文當年競選總統時那麼了解。美台商會會長韓儒伯則說，「持平而論，賴清德並未出格，而他現在正變得更謹慎」。
確實，美方對賴清德是處於既期待又怕受傷害的階段，正等待賴清德進一步提出承諾與保證。歷年來，各政黨的總統參選人都會前往美國訪問，期間，美方會派人接觸，了解各政黨、參選人的兩岸主張與台美政策，以確保美方的利益，賴清德最終也必須通過這一關。
美方信任賴清德的過程，更必須一步一步的累積，例如，賴清德在競選民進黨主席期間，將過去蔡總統和中央黨部主打的「抗中保台」，修正為「和平保台」，目的是降低對中國的敵對感，這符合美方的基調。
對美國來說，符合她本身利益是最高指導原則，兩岸只要不打仗，基本上就是美方想要的方向，蔡總統的維持現狀便是在這個架構下，然而，賴清德的兩岸論述，與其說是延續蔡總統的路線，倒不如說是要符合美方期待，只要目標不變，其餘是可以修正的。
另方面，蔡總統不像陳水扁被視為麻煩製造者，最重要的一環是不給美方任何「意外」，意即任何可能會引起美中台失去動態平衡的動作與言論，都一定會知會美方，因此，美中之間有任何會談，美方同樣會向台灣進行背景說明，這是台美互動的關鍵。
因此，賴清德只要「務實」地能符合美方的期待，並且保有蔡總統時期的台美互動默契，自然能讓美方慢慢對他改觀，「務實的台獨工作者」自然就會著重在「務實」層面上，至於台獨的論述反而成為其次。