〈時評〉賴清德要爭取美方信賴　務實比論述重要

身兼民進黨主席的副總統賴清德， 繼日前表示會延續蔡英文總統的兩岸路線後，前陣子也將「 抗中保台」修正為「和平保台」，不過， 仍無法取得美方的完全信任，可以預見的是， 不論賴清德是總統候選人，或是正式成為民選的總統， 美方勢必會持續聽其言、觀其行，而賴清德也要避免給美方意外， 以免成為麻煩製造者。

賴清德曾說過自己是「務實的台獨工作者」， 他也補充解釋這指台灣已是主權獨立的國家，不需另行宣布獨立。 但各界仍著重於「台獨」兩字， 雖然他在日前代表蔡總統出訪帛琉時，強調2024年以後的兩岸關 係，仍會延續蔡總統的路線，更重申了蔡總統的「四個堅持」， 但顯然尚無法爭取到美方的認同。

英國金融時報於1月16日報導說，外國迄今對賴清德的印象， 是他曾形容自己為「台獨工作者」。雖然，他隨後加了兩字，改稱「 務實」台獨工作者，但是「傷害已經造成」。

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀說， 美國對賴清德不像對蔡英文當年競選總統時那麼了解。 美台商會會長韓儒伯則說，「持平而論，賴清德並未出格， 而他現在正變得更謹慎」。

確實，美方對賴清德是處於既期待又怕受傷害的階段， 正等待賴清德進一步提出承諾與保證。歷年來， 各政黨的總統參選人都會前往美國訪問，期間，美方會派人接觸， 了解各政黨、參選人的兩岸主張與台美政策，以確保美方的利益， 賴清德最終也必須通過這一關。

美方信任賴清德的過程，更必須一步一步的累積，例如， 賴清德在競選民進黨主席期間，將過去蔡總統和中央黨部主打的「 抗中保台」，修正為「和平保台」，目的是降低對中國的敵對感， 這符合美方的基調。

對美國來說，符合她本身利益是最高指導原則，兩岸只要不打仗， 基本上就是美方想要的方向，蔡總統的維持現狀便是在這個架構下， 然而，賴清德的兩岸論述，與其說是延續蔡總統的路線， 倒不如說是要符合美方期待，只要目標不變，其餘是可以修正的。

另方面，蔡總統不像陳水扁被視為麻煩製造者， 最重要的一環是不給美方任何「意外」， 意即任何可能會引起美中台失去動態平衡的動作與言論， 都一定會知會美方，因此，美中之間有任何會談， 美方同樣會向台灣進行背景說明，這是台美互動的關鍵。

因此，賴清德只要「務實」地能符合美方的期待， 並且保有蔡總統時期的台美互動默契，自然能讓美方慢慢對他改觀， 「務實的台獨工作者」自然就會著重在「務實」層面上， 至於台獨的論述反而成為其次。