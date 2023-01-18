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日本核廢水擬於春季排放入海 太平洋島國齊抗議

數十年前，歐美國家在島國進行核試，創傷仍在

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 16:30
福島第一核電廠2022年3月17日畫面（圖／美聯社）

福島第一核電廠2022年3月17日畫面（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2011年311福島核災導致第一核電廠爐心熔毀，為了收拾殘局，日本十餘年來囤積了逾百萬噸的輻射污染水，擬於今春開始將污水排至太平洋。太平洋島國對此憂心忡忡，擔憂其漁業遭到池魚之殃， 呼籲日方推遲這項計畫。

日方2021年4月完成核廢水處理後，已決定分批排入海洋。路透報導，有17個成員國的太平洋島國論壇（Pacific Island Forum，PIF），18日在斐濟舉行的線上會議中表示，此舉將衝擊島國經濟仰賴甚深的漁場，該地區占了全球高達五成的鮪魚產量。

PIF秘書長普納（Henry Puna）表示，各國一致呼籲，在各方驗證排放核廢水並無安全疑慮之前，日本不該逕自為之。他強調，數十年前西方國家在太平洋海域的核子測試，讓區域島國至今仍受遺毒所苦。

美國於1940至1950年代在太平洋島國進行核試，至今馬紹爾群島仍持續就核試導致的健康與環境影響，要求美國作出賠償。法國也曾於1966至1996年間，在南太平洋法屬玻里尼西亞的穆魯羅亞環礁（Mururoa Atoll）進行核試。

美國伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institute）研究員Ken Buesseler表示，PIF專家小組認為目前可取得的資料與資訊有限，難以保證安全無虞。畢竟，輻射物質會隨著海洋洋流、潮汐遠播，魚兒可能因此受汙染。

日本外交部一再強調，會將核廢水的大部分放射性同位素濾掉淨化，但氚（tritium）難以與水分離，故仍會殘留水中。

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更新時間 : 2023-01-18 23:30 GMT+08:00

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