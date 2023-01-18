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台灣流感疫情增溫　70多歲女收治加護病房3週仍重症死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 16:31
疾病管制署表示，國內流感疫情升溫，近日添1例流感重症死亡案例。(示意圖/pixabay)

疾病管制署表示，國內流感疫情升溫，近日添1例流感重症死亡案例。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾病管制署今(18)日表示，國內流感疫情升溫，近日添1例流感重症死亡案例，為南部70多歲女性，收治加護病房3週後，因心衰竭併心因性休克死亡。

疾管署表示，這名70多歲女性個案未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，於去(2022)年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型，之後因心衰竭併心因性休克於今(2023)年1月8日不幸病逝。

依疾管署監測資料顯示，上週(1月8日至1月14日)門急診類流感就診達45,284人次，近期呈上升趨勢，亦較過去前2個流感季同期為高，且陸續出現流感重症確定病例。近4週社區合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。

本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，22例(占96%)未接種本季流感疫苗，15例(占65%)具慢性病史；其中死亡4例(3例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒民眾，勿輕忽流感威脅，並特別留意家中老年人、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病人等流感高風險群之健康，如有呼吸道症狀，應儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險。

另外，農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮將陸續湧現，農曆春節前後為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，及早就醫。

台灣流感疫情增溫　70多歲女收治加護病房3週仍重症死亡
流感

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更新時間 : 2023-01-18 23:30 GMT+08:00

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