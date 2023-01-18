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睽違三年半 漫威電影《黑豹2》、《蟻人3》等重返中國

自2019年以來，漫威已有多部電影被中國廣電總局禁映，迪士尼也損失了數億美元的票房。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 16:12
漫威新電影《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》確定在今年2月重返中國院線。（圖／漫威官網）

漫威新電影《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》確定在今年2月重返中國院線。（圖／漫威官網）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）電影《黑豹2：瓦干達萬歲》、《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》確定在今年2月重返中國院線放映，宣告該國時隔3年半終於解除對漫威電影的禁令。

漫威電影風靡全球，更是中國票房大戶，然因展現的意識形態以及理念與中國官方不符合，自2019年以來，已有多部電影被中國廣電總局拒之門外，無法在該國院線上映，迪士尼也損失了數億美元的票房。

衛報報導，中國電影家協會從未解釋為何漫威電影遭禁，報導引述電影業分析師指出可能原因，包含涉及LGBTQ題材與角色、美國愛國主義、辱華、辱俄等，還有美國與中國日益緊張的政治角力。

報導指出，《蜘蛛人：無家日》因發行商索尼拒絕將片中出現的自由女神像從「太過愛國」的場景中刪除被禁；《永恒族》一片也因由言論涉嫌辱華的導演趙婷執掌遭禁；《奇異博士2：失控多元宇宙》中有兩位女同志母親的角色，還出現批評中共的《大紀元時報》，因而無法在中國上映。被禁的還有疑似辱華的《尚氣與十環幫傳奇》、辱俄的《黑寡婦》等片。

然而去年12月，中國官方批准電影《阿凡達2》於賀歲檔上映。好萊塢記者報指出，通常農曆新年假期的賀歲檔多保留給國產電影，顯示中國對好萊塢持歡迎態度，如今再度批准兩部漫威電影於2月上映，轉變顯然易見。
漫威
中國
禁映
禁令

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