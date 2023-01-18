（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據外電分析，若朝鮮半島發生戰爭，島上人民生存率趨近於零，而南北因地理位置太相近，很可能在人民意識到戰爭開始前，一切就會結束。

英國金融時報首爾分社社長戴維斯（Christian Davies）在一篇題為「朝鮮半島戰爭準備的教訓」專欄中說道，他在去年年底參加了一場研討會，主題為「若朝鮮半島發生了戰爭，政府和企業該如何應對」。他說道，從研討會中得知，戰爭若實際發生，百姓生存機率只會比0高一點點。

戴維斯在專欄中寫道，最近他在與西方外交官共進午餐時，裝作不經意地問起，若該半島發生戰爭，該做哪些準備來疏散國民？但該名外交官卻回道，沒有必要擔心這個問題，並表示，南北韓的火力都太強大，且距離太相近，在人們得知戰爭爆發之前，可能一切就已經結束了。

戴維斯也指出，北韓最近正致力開發新一代的戰術核武，專家們擔心，該核武器的使用門檻比高當量核武低，大部分人認為，僅憑現有的朝核遏制力量，不能掉以輕心。

戴維斯表示，去年俄羅斯對烏克蘭全面進攻，使得政府及企業意識到，針對台灣及兩韓可能發生的情況，須制訂對策。但他也說道，在局勢緊張之時，很難判斷危機從何時開始、該何時準備戰爭、又該在哪個時間點逃離，因此也很難制定應對戰爭的對策。

戴維斯說，在首爾工作的外國人經常會收到本國公司勸告，在家中準備水、不會腐爛的食物、現金、照明、衛星電話等，可以幫助自己在地下生存30天的避難包，但即便如此，無論是外國人或是韓國人，大多數人都沒有準備過這樣的避難包。他補充說道，從假日時常交通堵塞，很難離開首爾的情況看來，即使制定了逃難計畫，也很難成功。

戴維斯認為，首爾市民們能做的最佳選擇為躲在地鐵站、地下停車場、或分散在各地的緊急避難所中。許多專家分析，在戰爭初期，北韓應不會讓首爾變成一塊焦土，而是針對基礎建設進行精密射擊，因此建議應該要準備避難包。

南北韓若開戰 生存機率趨近0？英媒：人民逃不了