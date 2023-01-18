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台灣路易莎喊漲！1/20起輕食、貝果、歐姆蛋...等漲5元　新菜單曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 15:16
路易莎咖啡宣布，自1月20日起將微幅調漲部分餐食價格，菜單也稍作異動。（業者提供）

路易莎咖啡宣布，自1月20日起將微幅調漲部分餐食價格，菜單也稍作異動。（業者提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）由於原料、食材及包裝等價格不斷攀升，路易莎咖啡今（18）日宣布，自1月20日起將微幅調漲部分餐食價格，菜單也稍作異動，輕食、貝果、糕點、食光點心及調味中的愛心蛋與歐姆蛋將調漲5元，其餘品項則維持原價。

路易莎咖啡指出，1月20日全新菜單包含，輕食、貝果、糕點、食光點心、調味中的愛心蛋與歐姆蛋全面上調5元，漲幅約7%；錫蘭紅茶、薰香綠茶、水果茶、愛丁堡女王紅茶、鮮果風味綠茶系列僅販售大杯；特濃抹茶鮮奶、拿鐵歐蕾、小農輕拿鐵、貝果(蜂蜜芥末)、黑胡椒牛肉全系列等商品下架；新增燕麥拿鐵（M、L）與風味抹茶拿鐵（L）。

不過，為回饋長期支持的粉絲們，會持續推出精選咖啡及餐食等多種優惠方案，兔年首波開工慶推出加碼再加碼的優惠，讓路易莎陪你開工不blue。

路易莎全門市開工慶優惠分為兩階段，第一階段為1月30日至2月3日，每日早上11點前，選擇路易莎1餐食搭配1飲品(手沖除外)，總價享8 折優惠；第二階段優惠再加碼，2月6日至8日推出同品項同規格飲品寄5杯(為一組)享85折優惠，寄杯包含手沖但不包含超越精品系列，不限組數。

另外，原定最新推出的「精選餐食系列」優惠至1月31日，好評再延長，2月起每日早上11點後，「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元，限部分販賣門市。

台灣路易莎喊漲！1/20起輕食、貝果、歐姆蛋...等漲5元　新菜單曝光

台灣路易莎喊漲！1/20起輕食、貝果、歐姆蛋...等漲5元　新菜單曝光

路易莎全門市開工慶優惠分為兩階段。（業者提供）
路易莎

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更新時間 : 2023-01-18 23:30 GMT+08:00

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