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1/18台灣增21,031例COVID-19確定病例：20,768例本土、263例境外移入、26例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 14:22
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增21,031例COVID-19確定病例，分別為20,768例本土個案及263例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,768例本土病例，為9,550例男性、11,199例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(4,363例)，臺中市(2,461例)，桃園市(2,411例)，臺北市(2,386例)，高雄市(2,361例)，臺南市(1,733例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月9日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於今年1月7日至1月15日。

指揮中心說明，今日新增263例境外移入個案中，為178例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年1月17日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計9,266,087例確診，分別為45,857例境外移入、9,220,176例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,929例COVID-19死亡病例，其中15,909例本土，另20例為境外移入。

1/18台灣增21,031例COVID-19確定病例：20,768例本土、263例境外移入、26例死亡
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更新時間 : 2023-01-18 15:05 GMT+08:00

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