（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）莫德納(MRNA.O)於週二（17日）公布RSV的mRNA疫苗三期臨床試驗數據，以60歲以上長者來說，疫苗有效力達83.7%；該疫苗預期在2023年上半年送交國際監管機構批准。

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)是一種常見的呼吸道病毒，可藉由飛沫或接觸傳染，通常只會引起類似像感冒的輕微症狀，但卻是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，嚴重恐致命。

CDC統計，美國每年平均有6000至10,000名長者因而死亡，並造成6萬至12萬人住院。今年秋天流感、RSV同時發威，在美國與歐洲的病例數激增。

近年來多家藥廠積極投入研發RSV疫苗，包含針對幼童和成人等版本，Cowen分析師指，全球RSV疫苗市場價值可能超過100億美元，其中一半來自美國。

輝瑞公司（PFE.N）和葛蘭素史克公司（GSK.L）的RSV疫苗已於去年底向美國監管機構提交批准申請。輝瑞宣稱其疫苗在三期實驗中在對抗兩種以上的症狀有效力達66.7%。

莫德納說，旗下的RSV疫苗臨床試驗在22個國家共招募3萬7千位60歲以上長者，結果顯示可有效預防至少兩種症狀（含咳嗽和發燒）的呼吸道感染，有效力達83.7%，另針對三種以上症狀感染時，有效力達82.4%。

該疫苗預期在2023年上半年送交國際監管機構批准。

莫德納總裁Stephen Hoge接受路透社訪問時表示，看到科學界近來在RSV長者疫苗的進展，著實令人興奮，我認為輝瑞和葛蘭素史克的疫苗均有相當好的表現，但是莫德納的疫苗有效力高達84%，這是一個相當了不起的數字，莫德納的有效性略勝一籌。

莫德納長者RSV疫苗將上市 有效力達83.7% 2023年送交監管機構批准