台灣資案問題頻傳 數位部如「技術外包單位」 賴品妤、洪申翰：政府失靈

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台灣近來公私部門重大資安事件頻傳，民進黨立委洪申翰今（18）呼籲數位部勿袖手旁觀如「技術外包單位」，應協同國安單位提出國家資安重大戰略計畫；立委賴品妤則表示，應告知受害國人個資外洩，防範相關詐騙衍生。

健保署主秘等人盜賣民眾及11個情治單位個資給中國長達13年一事曝光，為台灣嚴峻資安問題再添震撼彈，然而數位部長唐鳳昨日僅以可提供技術性協助作為回應，也讓民進黨立委站出來，要求政府部門應重視問題。

劉世芳列舉七年來的重大資安事件，包括2016年中華郵政商城1.7萬筆交易資料遭中國駭客盜竊，2016年勞動部「台灣就業通」遭討債公司竊取5.8萬筆個資，2019年銓敘部逾20萬筆公務員資料遭兜售，2020年及2022年超過兩千萬筆戶籍、戶政資料外洩，2022年部立桃園醫院採用中資系統遭駭，以及今（2023）年1月健保署主秘等人盜賣民眾及11個情治單位個資給中國長達13年，以及近期華航會員個資外洩等。

劉世芳質疑，建置、維護、更新辦理公務系統的單位不明，公務體系態度鬆散，要求主責資料外洩、把關資安、監督後續檢調的單位說清楚。



（圖／洪申翰辦公室 提供）

洪申翰指出，過去資安外洩事件被當成「個案」，各自由主管機關負責，然而如今重大案件頻傳，行政機關應檢視弱點而非第一時間推拖卸責，更點名數位部資安署出來說清楚。

健保署被揭發資訊遭到盜賣一事，數位部長唐鳳昨日僅以可提供技術性協助作為回應，洪申翰要求數位部應承擔起責任，夥同國安單位掌握整體國家行政部門資安狀況，提出國家資安重大戰略計畫，而非只是「像個技術外包單位一樣」。

賴品妤痛心表示，去年台灣傳出史上最大個資外洩事件，就曾呼籲召開跨部會資通會議，及成立專責主管機關來解決資安問題，然而相關部會卻互踢皮球。如今健保署個資外洩案，共犯結構橫跨高階主管與職員，犯案時間長達13年，質疑政府資安保護職責早已失靈。

賴品妤表示，接二連三的敏感資訊外洩，可謂國人整個人生軌跡都已被掌握，若有心人士以偽冒身分，甚至是在戰時以此要脅國安人員。資安問題層出不窮，卻沒有一個獨立監督的個資機關專責，任由各部會各行其職，推諉責任。

賴品妤強調，數位部「不是外包技術部門」，不應袖手旁觀，應審視政府資安破口；此外，政府也應承擔責任，讓民眾知道個資已被外洩，才能有效減少隨之而來的詐騙問題。「資安即國安」，政府也應正視資安問題，盡快成立個資保護專責部門，也就是數位部該擔起責任。



（圖／洪申翰辦公室 提供）

莊競程提出兩點呼籲，其一要求政府亡羊補牢，找出問題，建立一致性的標準流程，配合演練稽核，全面提升資安防護；其二，去年全國公務機關資安專才缺口逾900人，政府機關應補齊人力，尤其是資安專才。他強調，數位部也應優先著重人才培育，補上缺口降低風險。此外，司法也是資安的一環，要求國安單位積極查辦，重懲重罰。

國發會高仙桂副主任委員、數位發展部葉寧常務次長、資通安全署林春吟副署長、法務部檢察司黃謀信司長列席本次記者會回應。

葉寧表示，數位部會督導政府機關落實資安措施及通報應變。資安與個資保護分屬不同法源，資安部分，數位部會從制度面輔導加強，至於資安與「個資保護」之間，會加強彼此情資分享跟協調合作。

至於健保署一案，應落實系統權限管理，符合最小權限即只有工作必要業務才有權限，強化查詢機制搭配適度遮蔽個資；同時不再區分內外網，建立信任制度，避免資安導致個資外洩。

高仙桂表示，查實個資洩密後會責成主管機關通知當事人。至於成立專責獨立機制，將報行政院進行研議，有結果將會向國人報告。

法務部檢察司司長黃謀信說，為了避免個資外洩事件再度發生，法律面可修法，至於司法制度則調整部分國安案件改由二審管轄，強化檢察機關跨部會查緝此類案件的能量，從速從嚴清查背後資安漏洞，揪出共犯，作為日後施政的參考。



（圖／洪申翰辦公室 提供）