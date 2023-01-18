（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）惡名昭彰的傭兵組織華格納集團（Wagner Group），是俄國對烏克蘭戰爭的一大戰力，日前驚傳一名前指揮官叛逃至挪威，尋求庇護，原因是不堪集團加諸其身的「生死契約」，膽敢逃脫，死路一條。

綜合路透、BBC、CNN報導，俄國籍的26歲男子梅德韋傑夫（Andrey Medvedev），是於13日透過俄國人權團體Gulagu.net協助，跨越俄挪邊界進入挪威，目前關押在奧斯陸。

他曾在俄軍服役，2017年至2018年間入監服刑，之後加入華格納集團，2022年7月簽下了4個月的契約，在烏克蘭戰場領兵作戰，每周負責帶30至40名士兵。

梅德韋傑夫之所以逃離組織，是因不滿契約遭到一延再延，終身都無法脫身，又目睹了戰爭罪行及各種不人道的虐囚行徑，去年11月決定不逃不行。在俄國躲藏兩個月後，才於上週成功離境。

據其所述，華格納組織自去年下半年起將大量囚犯送上前線，叛逃者會處以極刑。去年11月，他的部隊裡，就有一名華格納逃兵被「公開以榔頭搥死示眾」。

華格納創辦人、俄國大亨普里格津（Yevgeny Prigozhin）對梅德韋傑夫的說法嗤之以鼻，反咬一口，稱這人應「為虐囚一事被處死。」他更警告西方，「小心點，這人很危險的。」

英國官員表示，華格納集團佔了俄軍對烏戰爭的一成兵力，在上週奪取戰略城鎮蘇勒答爾（Soledar）一役中居功厥偉。俄國監獄已有數千人被徵召上戰場，普里格津允諾成員，打仗6個月就能獲得自由。

在俄烏戰爭之前，華格納僅數千名傭兵，多為經驗豐富的前軍人，包括俄國特種部隊。據信2015年起，華格納曾參與敘利亞、利比亞、馬利與中非共和國的戰事。

【俄烏戰爭】怕遭組織追殺 華格納傭兵指揮官逃往挪威尋求庇護