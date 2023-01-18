Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 2022九合一大選

【19日揭曉?】台灣內閣改組敲定陳建仁配鄭文燦?! 游盈隆: 民進黨2024「沒戲唱了」

游盈隆說，他17日無意中聽到一個消息，說是兩天後（1/19)新內閣名單就會公布，而新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 11:30
藍營也不看好陳建仁與鄭文燦搭檔組新內閣（圖/取自<a href="https://www.facebook.com/skjawtime?_...

藍營也不看好陳建仁與鄭文燦搭檔組新內閣（圖/取自藍營也不看好陳建仁與鄭文燦搭檔組新內閣（圖/取自趙少康臉書) 

延伸閱讀: 賴清德18日下午與陳其邁交接•正式接任民進黨主席　將組跨派系黨中央

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 春節即將來臨，內閣何時改組眾說紛紜，正副閣揆人選更是眾所矚目。台灣民意基金會董事長游盈隆，昨(17日) 深夜在臉書以「是福不是禍，是禍躲不過」為題po文說:

他17日無意中聽到一個消息，說是兩天後（1/19)新內閣名單就會公布，而新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦。

這個消息和一周前傳出來的說法一樣。如果真的是這樣，游盈隆認為，那就用一句台灣俗語來形容：「猴免挵囉」（沒戲唱了），2024民進黨總統和立委選舉要倒大霉了！

游盈隆說: 蔡總統如果硬要陳建仁和鄭文燦搭檔行政院正副院長，對民進黨來講絕對是一個天大的災難，特別是在大選年，因為這無異是宣布「疫苗門與論文門進入第二回合」，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。民進黨中生代不是人才濟濟嗎？為什麼非陳鄭二人不可？

陳建仁前副總統，做為蔡英文總統首席公衛顧問，和爭議性疫苗政策及高端疫苗關係扯不清楚;

鄭文燦台大國發所碩士論文被校方確認抄襲並撤銷學位。

這兩位如果出任新閣的正副閣揆，社會觀感會有多壞？蔡英文總統難道一點都沒感覺嗎？

延伸閱讀: 【幫媒體洗臉】 傳蘇貞昌今提辭呈　蔡總統: 立院會期結束後討論改組

游盈隆繼續說道:

一個人神經是要多大條才會連高端疫苗爭議這麼嚴重的事情都無感？

一個人的道德尺度到底要多寬鬆才能將鄭文燦論文門醜聞視若無睹？

「政治歸政治，學術歸學術」，可以這樣嗎？

2022選戰慘敗的經驗教訓還不夠嗎？

游盈隆認為鄭文燦應痛定思痛，放下才是上策，未來路還很長，何必在論文門大火還在燒的此時此刻再淋上一桶汽油呢？

當然，最倒楣的是即將上任的民進黨新主席賴清德。游盈隆說，如無意外，賴清德也將代表民進黨參選2024總統。

當蘇內閣總辭，接任的是陳建仁和鄭文燦，這已經不只是綠營授人以柄，而是向藍營繳械，棄械投降的意思。

游盈隆說，他很希望這消息不是真的! 他說，蔡英文就算和賴清德有心結，有陳年老帳，有必要玩這麼大？把一場還算好的局賭臭，不戰而降，好好筊賭到輸輸去，江山拱手讓人？思之不寒而慄~~

＃天佑台灣 天佑台灣人民

＃天佑真正為台灣民主打拼的人
游盈隆
賴清德
內閣改組
陳建仁
鄭文燦

相關新聞

賴清德18日接任民進黨主席 3位副秘書長人選已定案
賴清德18日接任民進黨主席 3位副秘書長人選已定案
2023/01/17 21:23
【最新民調】過去一年•台灣人日子過得好嗎？2024總統大選賴侯柯三人•誰較受歡迎?
【最新民調】過去一年•台灣人日子過得好嗎？2024總統大選賴侯柯三人•誰較受歡迎?
2023/01/17 12:32
台灣「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」即時民調　侯友宜、賴清德分別領先
台灣「2024 總統大選，藍綠陣營誰領風騷？」即時民調　侯友宜、賴清德分別領先
2023/01/16 09:43
更新！台灣民進黨主席補選結果出爐　賴清德發表感言強調目標明確
更新！台灣民進黨主席補選結果出爐　賴清德發表感言強調目標明確
2023/01/15 19:31
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
【更新】台灣民進黨主席補選1/15投開票、北市投票率14.59%　賴清德借將布局黨務
2023/01/15 18:10

更新時間 : 2023-01-18 15:05 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面
台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉