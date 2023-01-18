【19日揭曉?】台灣內閣改組敲定陳建仁配鄭文燦?! 游盈隆: 民進黨2024「沒戲唱了」

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 春節即將來臨，內閣何時改組眾說紛紜，正副閣揆人選更是眾所矚目。台灣民意基金會董事長游盈隆，昨(17日) 深夜在臉書以「是福不是禍，是禍躲不過」為題po文說:

他17日無意中聽到一個消息，說是兩天後（1/19)新內閣名單就會公布，而新的行政院長是陳建仁、副院長是鄭文燦。

這個消息和一周前傳出來的說法一樣。如果真的是這樣，游盈隆認為，那就用一句台灣俗語來形容：「猴免挵囉」（沒戲唱了），2024民進黨總統和立委選舉要倒大霉了！

游盈隆說: 蔡總統如果硬要陳建仁和鄭文燦搭檔行政院正副院長，對民進黨來講絕對是一個天大的災難，特別是在大選年，因為這無異是宣布「疫苗門與論文門進入第二回合」，任由藍營提款一整年，最後連政權一起提走。民進黨中生代不是人才濟濟嗎？為什麼非陳鄭二人不可？

➤陳建仁前副總統，做為蔡英文總統首席公衛顧問，和爭議性疫苗政策及高端疫苗關係扯不清楚;

➤鄭文燦台大國發所碩士論文被校方確認抄襲並撤銷學位。

這兩位如果出任新閣的正副閣揆，社會觀感會有多壞？蔡英文總統難道一點都沒感覺嗎？

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游盈隆繼續說道:

一個人神經是要多大條才會連高端疫苗爭議這麼嚴重的事情都無感？ 一個人的道德尺度到底要多寬鬆才能將鄭文燦論文門醜聞視若無睹？ 「政治歸政治，學術歸學術」，可以這樣嗎？ 2022選戰慘敗的經驗教訓還不夠嗎？

游盈隆認為鄭文燦應痛定思痛，放下才是上策，未來路還很長，何必在論文門大火還在燒的此時此刻再淋上一桶汽油呢？

當然，最倒楣的是即將上任的民進黨新主席賴清德。游盈隆說，如無意外，賴清德也將代表民進黨參選2024總統。

當蘇內閣總辭，接任的是陳建仁和鄭文燦，這已經不只是綠營授人以柄，而是向藍營繳械，棄械投降的意思。

游盈隆說，他很希望這消息不是真的! 他說，蔡英文就算和賴清德有心結，有陳年老帳，有必要玩這麼大？把一場還算好的局賭臭，不戰而降，好好筊賭到輸輸去，江山拱手讓人？思之不寒而慄~~