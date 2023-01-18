Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

科技業裁員潮輪到微軟？外媒盛傳將裁員上萬人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 10:25
外媒盛傳微軟即將在週三大幅度裁員。(圖/pixabay)

外媒盛傳微軟即將在週三大幅度裁員。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據外媒週二（17日）報導，盛傳微軟（Microsoft Corporation）即將大幅裁員，預計在人力資源和工程部門裁減人力，但確切規模尚不確定。英國Sky News則引述消息人士說法，據知約裁減11,000個職位。

路透社報導，因全球經濟活動放緩、消費者需求疲軟，以及全球經濟前景嚴重惡化，美國科技業裁員潮持續，繼亞馬遜和Meta後，微軟也撐不下去了。

晨星分析師Dan Romanoff表示，從全球局勢來看，微軟即將進行的另一波裁員顯示大環境沒有改善，且可能繼續惡化。

英國Sky News則引述消息人士說法，這一波裁員，微軟預計裁撤5%員工，約11,000個職位。

路透引述彭博報導，知情人士透露，微軟將在週三裁撤多個部門的人力。Insider報導，微軟可能將招聘人事減少1/3。

針對上述的報導，微軟拒絕發表任何評論。

去（2022）年6月30日的資料顯示，微軟擁有22.1萬全職員工，其中美國有12.2萬人，在美國以外海外地區有9.9萬人。

據了解，微軟去年7月已裁員一部分職位，美國新聞網站Axios於去年10月的報導稱，微軟在多個部門裁員了不到1,000名員工。

科技業裁員潮輪到微軟？外媒盛傳將裁員上萬人
裁員潮
美國科技業
微軟

相關新聞

獨家》台灣跟進裁員潮？宏碁創辦人施振榮談明年經濟　虛擬貨幣NFT交易動盪「人性」使然
獨家》台灣跟進裁員潮？宏碁創辦人施振榮談明年經濟　虛擬貨幣NFT交易動盪「人性」使然
2022/12/27 16:41
微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
2022/11/11 10:49
臉書母公司Meta業績黯淡•股價狂瀉24%　蘋果上季營收寫新猷•矽谷最亮眼
臉書母公司Meta業績黯淡•股價狂瀉24%　蘋果上季營收寫新猷•矽谷最亮眼
2022/10/28 10:49
挽救訂戶流失 Netflix攜手微軟推低價廣告訂閱方案
挽救訂戶流失 Netflix攜手微軟推低價廣告訂閱方案
2022/07/14 16:11
【美國夢】矽谷CEO多為印度裔 印度人哪來的本事？
【美國夢】矽谷CEO多為印度裔 印度人哪來的本事？
2021/12/05 17:34

更新時間 : 2023-01-18 15:05 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
【更新】東台灣蘇花公路大清水隧道坍方搶通　估15日17時開放通行、晚間仍封路
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
更新【台灣高階警官87人異動】北市警局長楊源明陞任警大校長　南市局長方仰寧調警政署委員　
台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面
台灣研究：學音樂可重塑大腦神經網絡　陽明交大研究登國際期刊封面
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉