（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據外媒週二（17日）報導，盛傳微軟（Microsoft Corporation）即將大幅裁員，預計在人力資源和工程部門裁減人力，但確切規模尚不確定。英國Sky News則引述消息人士說法，據知約裁減11,000個職位。

路透社報導，因全球經濟活動放緩、消費者需求疲軟，以及全球經濟前景嚴重惡化，美國科技業裁員潮持續，繼亞馬遜和Meta後，微軟也撐不下去了。

晨星分析師Dan Romanoff表示，從全球局勢來看，微軟即將進行的另一波裁員顯示大環境沒有改善，且可能繼續惡化。

英國Sky News則引述消息人士說法，這一波裁員，微軟預計裁撤5%員工，約11,000個職位。

路透引述彭博報導，知情人士透露，微軟將在週三裁撤多個部門的人力。Insider報導，微軟可能將招聘人事減少1/3。

針對上述的報導，微軟拒絕發表任何評論。

去（2022）年6月30日的資料顯示，微軟擁有22.1萬全職員工，其中美國有12.2萬人，在美國以外海外地區有9.9萬人。

據了解，微軟去年7月已裁員一部分職位，美國新聞網站Axios於去年10月的報導稱，微軟在多個部門裁員了不到1,000名員工。

科技業裁員潮輪到微軟？外媒盛傳將裁員上萬人