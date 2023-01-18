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中方證實美國國務卿布林肯2月到訪： 雙方保持溝通

此次訪中行程被視為去（2022）年11月美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於印尼G20峰會期間進行會談的延續。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 10:20
美國國務卿布林肯將於2月上旬訪問中國。(圖／美聯社）

美國國務卿布林肯將於2月上旬訪問中國。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）多家外媒報導，美國國務卿布林肯將於2月5日抵達北京會晤中國外交部長秦剛，中國外交部已經證實該項消息，表示雙方「正就有關具體安排保持溝通」。這也是睽違4年多來首度有美國國務卿訪問中國。

美國政治媒體Politico16日報導，布林肯（Antony Blinken）將於2月5日至6日訪問北京，與前中國駐美大使、甫上任的中國外交部長秦剛會晤。據悉會談將涉及俄烏戰爭、中國持續擴大的核武庫、停滯的雙邊緝毒合作和被關在中國的美國公民。

此次訪中行程被視為去（2022）年11月美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於印尼G20峰會期間進行會談的延續，當時拜登承諾與中國「維持開放的溝通管道」。中美雙方因台灣、貿易政策及中國的人權等議題，彼此抱持日漸加深的敵意，布林肯訪中可謂一項測試，看拜習會是否為更具成效的美中關係做好準備。

法新社於17日報導指出，布林肯將成為繼2018年10月時任共和黨籍國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪問北京後，首位訪問中國的美國國務卿。

本月11日，布林肯會同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），與日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一於華府舉行「2+2」會談，布林肯表示，中國行部分目的在於「維持開放的溝通管道」，「我們不希望的是，任何誤解演變成衝突」。

布林肯也表示，拜登政府致力於為緊張情勢建立「護欄」，以便負責任地管理這種關係，包括尋找潛在合作領域，如氣候變遷於全球公衛。

布林強調，「我們不尋求衝突，我們將負責任的管理競爭，但我們將展開激烈競爭。」

中國外交部17日證實該項消息，發言人汪文斌於例會指出，歡迎布林肯訪問中國，中美雙方「正就有關具體安排保持溝通」，並喊話美國落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係「重回健康穩定發展軌道。」

目前美國國務院及白宮尚未就布林肯訪中一事做出回應。
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