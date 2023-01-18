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直播【更新】賴清德18日下午與陳其邁交接•正式接任民進黨主席　將組跨派系黨中央

➤民進黨今天(18日) 下午召開中執會，確定黨主席選舉結果，代理黨主席陳其邁將辦理交接，由賴清德接任黨主席。➤親賴人士指出，目前現有的一級主管留任到1月底，2月1日新任黨務主管正式上任。➤如無其他挑戰者，賴清德擔任黨主席外，也可能將是民進黨2024總統大選候選人，並掌握立委選舉提名權，黨務和選務未來合一，轉型戰鬥黨中央，這是賴清德的助力，但也可能是阻力。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/18 14:35
交接儀式於18日下午2時30分舉行 (民進黨官方臉書) 

交接儀式於18日下午2時30分舉行 (民進黨官方臉書) 

更新時間: 2023-01-18 02:34

首次發稿: 2023-01-18 09:45

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨去年(2022年) 九合一選舉敗選，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選已於15日投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%。

賴清德將於今天(18日) 接任黨主席，任期至2024年5月20日。

民進黨18日下午召開中執會，確定黨主席選舉結果，代理黨主席陳其邁將辦理交接，由賴清德接任黨主席，賴清德也將公布黨秘書長許立明，與3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。會後，賴清德將召開記者會並回答媒體詢問。

親賴人士今天指出，目前現有的一級主管留任到1月底，2月1日新任黨務主管正式上任。他說，賴清德個性比較謹慎，是等到15日黨主席投完票後才開始黨務人事徵詢，人事會在最短時間內到位。

綜合中央社17日與15日報導，副總統賴清德18日接任民進黨主席後，料將延攬跨派系組成黨中央團隊，包括

菊系（監察院長陳菊）前高雄市代理市長許立明任黨秘書長;

正國會前民進黨新聞部主任楊懿珊出任副秘書長; 另2位副秘書長為黃建嘉、許嘉恬

新系前台北市議員周威佑任主席辦公室主任;

湧言會前新北市議員張志豪接新聞部主任。

副總統賴清德是民進黨下屆總統熱門參選人，當選民進黨主席後，未來若成為總統候選人，黨務和選務將合而為一，轉型戰鬥黨中央。賴清德從無實權的備位元首，到手握黨權站上火線，將牽動黨政權力運作敏感神經，備受關注。

賴清德一路從國大代表、立委到台南市長，從政之路順遂，一直都是民進黨內的政治明星，直至擔任行政院長，碰上民進黨2018年地方選舉敗選、扛責下台；但隨後跳出來挑戰總統蔡英文，爭取2020總統提名掀起黨內驚濤駭浪，最後落敗，飽嘗政壇冷暖。

在黨內眾望所歸下，2020總統大選，賴清德出任蔡總統副手，蔡賴配成功連任。賴清德在副總統位子上沉潛準備，讓他在2024大選的能量維持不墜，原本有望和他一拚高下的前桃園市長鄭文燦等，近來已表態支持，民進黨內總統人選趨於明朗。

民進黨於2022九合一大選挫敗，蔡總統請辭黨主席，黨內群龍無首，賴清德在徵詢其他派系領導人後，決定親征出馬角逐，扛起攸關中央執政權的2024總統與立委選舉布局，展現他的決心。

如無其他挑戰者，賴清德擔任黨主席外，也可能將是民進黨2024總統大選候選人，並掌握立委選舉提名權，黨務和選務未來合一，轉型戰鬥黨中央，這是賴清德的助力，但也可能是阻力。

中央社15日引述前民進黨立委林濁水分析，賴清德要純粹當一個黨政分離的黨主席、抑或積極介入國家政務，這要看賴上任後的自我定位；前民進黨立委段宜康日前受訪時提到，賴清德接掌黨主席後，既是主帥也是前鋒，恐缺乏防火牆。

外界擔心若黨主席對重大議題和府院意見不同，恐會引發憲政危機。民進黨立委林楚茵認為，有人會特意放大「黨政分離」，但政黨本來就是處理選務工作，就算是過去黨主席由蔡英文兼任，黨政分際也有別。

立委吳思瑤也說，府院黨與立院黨團這個機制若能運作得更有效率、更確實，就沒有誰跛腳、誰獨大的問題。府院是行政部門思維，黨團是立法操作，黨則反映黨意與社會面；府院黨與黨團的協調平台機制若確實有效率運作，就能把各種不同意見，整合得更好。

4年前陪賴清德打過總統初選的立委林俊憲認為，蔡賴合作後，政治上就沒有矛盾了，4年來兩人培養了一定的默契信任，蔡總統交辦很多外交、國安相關工作，賴清德不辱使命完成；接下來蔡總統還有一年多任期，黨內都很清楚，民進黨要贏得2024，一定要蔡賴合作。

林俊憲說蔡總統要做新一波的政治鋪排，包括內閣改組、中壯世代放在哪些戰鬥位子；賴清德接掌黨機器，需要蔡總統的協助，才能團結黨內，蔡賴合作是黨內所期盼、大局所需要。

吳思瑤說，賴清德就任黨主席後，要面對幾項挑戰，包括從九合一敗選教訓，確實務實診斷問題並提出解方；重建民進黨理念價值以獲得人民信賴，力拚2024勝選，並長遠擘畫讓民進黨成為有競爭力的永續政黨。

賴清德18日下午與陳其邁交接•正式接任民進黨主席　將組跨派系黨中央

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