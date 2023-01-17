賴清德18日接任民進黨主席 3位副秘書長人選已定案

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）副總統賴清德15日當選民主進步黨主席，團隊人選陸續出爐，媒體指出賴清德明（18日）將公布黨秘書長許立明，以及3位副秘書長人選，分別為楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。

民主進步黨主席15日補選，副總統賴清德同額當選，18日將於中執會提請公告第17屆黨主席補選當選人名單，並在中執會後舉行主席宣示就職典禮。中央社指出，親賴人士透露黨秘書長將為許立明，3位秘書長則是楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬，新任的黨務主管會在2月1日就任。

關於團隊人選相關背景，民進黨人士說，許立明曾任高雄市政府研究發展考核委員會主任委員、副市長等職務，是監察院長陳菊子弟兵；有豐富行政與選戰操盤經驗。楊懿珊則是民進黨青年幕僚出身，是前交通部長林佳龍的核心幕僚，也曾任民進黨新聞部主任。

第二位副秘書長黃建嘉則是前屏東縣長潘孟安重要幕僚，屏東縣政府台灣燈會行銷到全世界，他是推手之一，先前也在總統府襄助賴清德。至於第三位副秘書長是由現任民進黨婦女部主任許嘉恬升任，她是民進黨的幕僚世代，長期關心社福、婦幼等公共政策。

聯合報報導，據了解，目前現有的一級主管留任到一月底，二月一日新任黨務主管正式上任。

賴清德也於15日當選後於Facebook發文，強調黨主席補選結束後就是民主進步黨贏回人民信任的開始。他表示「深深感謝所有黨員同志，透過黨內民主機制，傳達了對民主進步黨的疼惜與鞭策。每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民主進步黨再起的能量。我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。」