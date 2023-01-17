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快檢查！央行公布常見假鈔4序號 將對仿真玩具鈔新型犯罪加重刑罰

店家與民眾可以檢查幾個特定序號，來分辨鈔票是否為仿真玩具鈔。分別是100元的CQ281880VJ、1,000元的HR484268XD、500元的DR663080VA、2,000元的GM580370UH。

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/01/17 21:04
去年3月一名19歲的陳姓男子持網路上買的假鈔連續在3家現場市集的攤商消費，被發現報警逮捕。（圖/中央社）

去年3月一名19歲的陳姓男子持網路上買的假鈔連續在3家現場市集的攤商消費，被發現報警逮捕。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）警政署日前查獲多起仿真玩具鈔行騙案件，央行今(17日)舉行記者會，表明假鈔在市面流竄比例甚少，不過仍有仿真玩具鈔在店家被使用，且以1,000元居多，常見號碼包括，100元的CQ281880VJ、1,000元的HR484268XD、500元的DR663080VA、2,000元的GM580370UH。

根據央行發行局局長鄧延達指出，依據去年年底台灣寶島流通鈔券47.25億張計算，這些玩具鈔在市面流竄比例甚少，用來行騙店家的多是1,000元假鈔，且是詐騙者自行列印後，再到市面店家使用。而市面可見的「玩具鈔」與「仿真玩具鈔」差別在於前者後面是空白的，且有註明是玩具鈔票，後者則是兩面列印，乍看之下如同真鈔。

記者會由央行與警政部警政署刑事警察局、國內電商業者一同舉行。三方達成協議，首先是電商業者已經承諾，將加強商品審核機制，避免賣家於電商平台上任意販售仿真玩具鈔。再來是未來販售玩具鈔必須在鈔體上明確標示玩具鈔。最後，鄧延達直言，這樣的詐騙是新型態犯罪手法，未來相關單位會考慮加重相關刑罰。

根據央行，近期在市場查緝的「玩具鈔」與「仿真玩具鈔」，後者常見號碼包括，100元的CQ281880VJ、1,000元的HR484268XD、500元的DR663080VA、2,000元的GM580370UH，並給出6個指標教民眾辨識假鈔與真鈔：一、水印；二、隱藏字；三、凹版印紋；四、窗式安全線；五、變色油墨；六、光影變化箔膜。

詳細如何透過這6大指標來分別鈔票真偽，央行說，可以「看一看」、「摸一摸」和「轉一轉」。這3招分別是：

1. 「看一看」：迎光透視，可看見鈔券空白處的水印；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。

2.「摸一摸」：以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。

3.「轉一轉」：輕轉鈔券，正面左下角及背面左上角「1000」數字會出現金色與綠色的變化；正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。
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