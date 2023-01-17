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中國61年來首度人口負成長 專家認為將影響世界經濟

根據紐時報導，中國因新生兒減少和人口老化，2035年將有4億人超過60歲，幾乎占人口三分之一。中國網友在微博上熱烈討論「有沒有後代真的很重要嗎」

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/01/17 20:15
中國人口61年來首次負成長。（圖/路透社）

中國人口61年來首次負成長。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）根據中國官方今（17日）公布之數據，全國人口去年減少，是中國人口60年來首次萎縮，長期依賴人口紅利作為經濟發展助力的中國，也因此被認為這將使中國陷入人口危機，對中國甚至世界經濟都有重大影響。

綜合媒體報導，中國國家統計局 (NBS)在 週二的年度數據簡報會上宣布，2022年人口減少至14.11億，比上一個年度減少約85萬人。專家指出，這是繼1961年中國前領導人毛澤東主張大躍進引發大饑荒以來首次下降。

中國原先就有預計2025年前人口將開始逐步下降，沒想到時間更快了一些。專家認為，中國作為世界人口最大國，人口減少表明步入了關鍵時刻，在多年的出生率下降後，人口開始萎縮是一不可逆轉的趨勢。

CNN報導，這項人口新數據發布之際，中國公佈了近半個世紀以來最糟糕的年度經濟表現之一，全年經濟僅增長3%，遠低於政府的目標，這凸顯了中國面臨的嚴峻經濟挑戰，中國的勞動力正在縮減，退休人口持續增加。根據紐時報導，中國因新生兒減少和人口老化，2035年將有4億人超過60歲，幾乎占人口三分之一。

華爾街日報指出，經濟表現退步是因為疫情下長期的封鎖影響家庭和企業，為解決此問題，北京在2022年底突然放棄的「清零政策」，希望有助於2023年經濟成長。

根據中央社，微博上已有許多網友討論「有沒有後代真的很重要嗎」。中國長期實行一胎化政策，然而進行為遏制生育率下降，中國政府於2016年放鬆實行35年的一胎化政策，2021年允許三胎，此後相繼頒布獎勵、減稅和購房等鼓勵生育的政策。

一名網友在微博上說：「沒有兒童，國家和民族都沒有未來。」但其他網友指向飆升的生活成本，以及在現今中國養育孩子遭遇的種種難處。一名網友說：「我愛我的媽媽，但我不會當媽媽。」另一人說：「沒有人反思我們為何不想生小孩、不想結婚。」據路透社報導，話題標籤「有沒有後代真的很重要嗎？」已獲得數以億計點閱數。

不過經濟觀察網指出，南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新說，出現人口負成長符合預期。從中國人口史看，他認為14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。

原新說，現在就下定論中國人口進入「負增長階段」還不夠嚴謹，除非人口負成長成為常態。他認為未來幾年中國人口將會在「零值」上下徘徊，處於「零增長階段」。他說，人口成長率反彈因素是存在的，繼續走低的因素也存在，具有很大的不確定性。
中國
生育率
出生率
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