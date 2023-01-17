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台灣警方跨海聯手查獲劣酒工廠仿冒金酒　疑已上萬瓶流入市面

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 17:51
金門縣警察局與高雄警方等單位聯手破獲劣酒工廠（圖／取自中央社 金門縣警察局提供）

金門縣警察局與高雄警方等單位聯手破獲劣酒工廠（圖／取自中央社 金門縣警察局提供）

（台灣英文新聞 /社會組 綜合報導）金門縣警察局今（17）日宣布，與高雄警方等單位聯手跨海於高雄燕巢破獲劣酒工廠，疑似侵害金酒公司註冊商標，並以極低價格在全台百處銷售，疑有萬瓶流入市面，警方查扣犯案贓證物並送辦。

縣警局刑警大隊發布新聞稿表示，民國111年10月中旬接獲情資，指稱中南部地區疑有酒商販售侵害金酒公司商標的酒品，發現某食品公司，長期產製的高粱酒除侵害金酒公司註冊商標外，酒品並以極低價格在各知名百貨連鎖店陳列、販售，經查全台共有約100處，研判是劣質酒品，恐危害民眾健康。

縣刑大表示，縣警局獲悉後隨即擴大蒐證，再報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦。

中央社引述金門縣刑大副大隊長董紀宏說明，專案小組經數月蒐證埋伏監控，再利用大數據資料庫調閱數千筆資料分析比對，等待時機成熟後，會同金門縣政府財政處、金門酒廠、保安警察第2總隊刑事警察大隊偵3隊、刑警局南部打擊犯罪中心、高雄市警察局六龜分局、岡山分局及高雄市政府財政局等單位，直搗高雄燕巢區工廠處所。

董紀宏表示，警方發現這家工廠利用合法公司作為掩護，實際從事製作劣酒等不法行為，現場查扣犯案用酒基及贓證物，包括雙龍標籤1萬9220張、橡木桶合成威士忌9桶（1620公升）、威士忌成品842瓶、威士忌酒基11桶（2130公升）、高粱酒酒基（3500公升）酒品添加劑一批，威士忌香料2瓶、焦糖水2瓶和雙龍高粱酒7瓶等贓證物。

縣刑大進一步說明，這家食品公司涉嫌以自製的食用酒精添加香料，調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒，裝瓶後黏貼虛偽品質標記出售，產製劣質高粱酒及威士忌牟利，疑似傾銷萬瓶流入市面，嚴重戕害民眾健康安全，相關數量正持續清查擴大調查中，並以違反食品安全衛生管理法、商標法及詐欺等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。
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