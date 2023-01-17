台灣企業家首登「世界經濟論壇」官網倡議ESG！富邦金控蔡明興：金融業應加速產業永續轉型

面對新冠疫情、地緣政治、通膨與氣候危機，世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）1月16日至1月20日在瑞士達沃斯舉行第53屆年會，議程主軸為「在分裂的世界中加强合作(Cooperation in a Fragmented World)」，重申對話以及公部門、民營企業的合作價值與必要性。富邦金控董事長蔡明興呼應年會焦點，撰文與全球1千家頂尖企業分享〈金融業如何發揮資金力量策動產業經濟〉(How the financial sector can spur the industrial economy's green transition)，成為首位於世界經濟論壇官網發表ESG意見領袖文章的台灣企業家。
蔡明興在世界經濟論壇官網署名文章中指出，無論是在協助國家或企業減少減緩碳排、應對氣候變遷的傷害、提升氣候調適力及韌性上，「資金」都具高度的重要性，彰顯金融業在氣候變遷議題上，扮演關鍵且舉足輕重的角色，需要肩負起把關及資金引導的能力，加速價值鏈的永續轉型。日前甫落幕的第27屆聯合國氣候變化大會(COP27)，將「氣候融資(Climate Finance)」議題列為關注焦點，即顯示金融業位於產業鏈最前端，有管控環境衝擊與協助產業轉型的重責大任。
蔡明興也進一步分享，富邦金控以高標準自我要求，為台灣首家全面導入世界經濟論壇利害關係人資本主義框架(Stakeholder Capitalism Metrics, SCM)的企業，以金融業的角度落實1個G加3個P四大支柱，力行永續經營，與國際標竿企業接軌。
第一個G代表「治理(Principles of Governance)」。富邦金控期許自身能成為業界表率，於2022年正式加入RE100 (Renewable Energy 100)，承諾2040前海內外據點全面使用綠電。同時藉由縝密計算和評估，正式通過科學基礎減碳目標 (SBT)審查，設定符合產業需求的脫碳路徑與中長期減碳目標，預計至 2030 年減碳 42%。
針對「全球環境(Planet)」面，金融業可從兩面向發揮影響力：首先，是制定一套完整且適用的氣候相關財務資訊揭露政策，透過逐步盤點高低碳產業業務並進行情境分析，降低或轉移重大衝擊風險之損失。如富邦辨識出台灣發生率較高的氣候災害為淹水，對公司財務衝擊相對較大之業務為房貸及財產保險，故針對房貸擔保品及產險承保標的所在位置，進行淹水災害風險評估與鑑別；其次，是在投資、授信及承保業務上訂定出「脫碳(Decarbonization)」策略，如富邦承諾2025年達成綠色金融投融資達2.8兆元、氣候相關保險商品與服務達 70 億元，並針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等5項高碳排敏感性產業，設定准入與撤資標準。
企業爭相宣示淨零碳排過程，也需關注轉型過程中的「人與人權(People)」，確保不遺落任何利害關係人。像2022年台北富邦銀行與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融合作案(Sustainable Supply Chain Finance, SSCF)，由友達光電遴選合適的供應商合作，並協力制定永續指標，達標者可獲取由銀行量身打造的優惠利率或金融方案，藉此激勵供應商在穩定的資金支持下，共同邁向永續轉型目標。
回歸金融業核心職能，可在「財務資產(Prosperity)」面持續開發永續金融商品與服務。富邦2021年與美律實業簽訂台資銀行首件永續指數連結貸款，連結溫室氣體排放及能源消耗，透過貸款利率的調整，協助美律落實其ESG政策與淨零轉型。此外， 富邦也挺身成為綠能產業後盾，針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」，協助客戶擬定各階段需求保險，並提供客製化的風險移轉策略與損害防阻服務，為再生能源發展建構完整的生態鏈。
蔡明興強調，SCM不只是永續框架，更是企業經營哲學，身處氣候緊急時代，沒有人可以置身事外，金融業更應強化資金的影響力，以實際行動驅使產業響應永續發展，為地球找出一條延命之道。
〈金融業如何發揮資金力量策動產業經濟〉(How the financial sector can spur the industrial economy's green transition)全文連結：https://reurl.cc/MXlj1K