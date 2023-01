台灣企業家首登「世界經濟論壇」官網倡議ESG！富邦金控蔡明興：金融業應加速產業永續轉型

面對新冠疫情、地緣政治、通膨與氣候危機,世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)1月16日至1月20日在瑞士達沃斯舉行第53屆年會, 議程主軸為「在分裂的世界中加强合作(Cooperation in a Fragmented World)」,重申對話以及公部門、 民營企業的合作價值與必要性。 富邦金控董事長蔡明興呼應年會焦點,撰文與全球1千家頂尖企業分 享〈金融業如何發揮資金力量策動產業經濟〉(How the financial sector can spur the industrial economy's green transition),成為首位於世界經濟論壇官網發表ESG 意見領袖文章的台灣企業家。

蔡明興在世界經濟論壇官網署名文章中指出, 無論是在協助國家或企業減少減緩碳排、應對氣候變遷的傷害、 提升氣候調適力及韌性上,「資金」都具高度的重要性, 彰顯金融業在氣候變遷議題上,扮演關鍵且舉足輕重的角色, 需要肩負起把關及資金引導的能力,加速價值鏈的永續轉型。 日前甫落幕的第27屆聯合國氣候變化大會(COP27),將「 氣候融資(Climate Finance)」議題列為關注焦點, 即顯示金融業位於產業鏈最前端, 有管控環境衝擊與協助產業轉型的重責大任。

蔡明興也進一步分享,富邦金控以高標準自我要求, 為台灣首家全面導入世界經濟論壇利害關係人資本主義框架( Stakeholder Capitalism Metrics, SCM)的企業,以金融業的角度落實1個G加3個P四大支柱, 力行永續經營,與國際標竿企業接軌。

第一個G代表「治理(Principles of Governance)」。富邦金控期許自身能成為業界表率,於 2022年正式加入RE100 (Renewable Energy 100),承諾2040前海內外據點全面使用綠電。 同時藉由縝密計算和評估,正式通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查,設定符合產業需求的脫碳路徑與中長期減碳目標,預計至 2 030 年減碳 42%。

針對「全球環境(Planet)」面, 金融業可從兩面向發揮影響力:首先, 是制定一套完整且適用的氣候相關財務資訊揭露政策, 透過逐步盤點高低碳產業業務並進行情境分析, 降低或轉移重大衝擊風險之損失。 如富邦辨識出台灣發生率較高的氣候災害為淹水, 對公司財務衝擊相對較大之業務為房貸及財產保險, 故針對房貸擔保品及產險承保標的所在位置, 進行淹水災害風險評估與鑑別;其次,是在投資、 授信及承保業務上訂定出「脫碳( Decarbonization)」策略,如富邦承諾2025年 達成綠色金融投融資達2.8兆元、氣候相關保險商品與服務達 7 0 億元,並針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等5項高碳排敏感 性產業,設定准入與撤資標準。

企業爭相宣示淨零碳排過程,也需關注轉型過程中的「人與人權( People)」,確保不遺落任何利害關係人。像2022年台北 富邦銀行與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融合作案( Sustainable Supply Chain Finance, SSCF),由友達光電遴選合適的供應商合作, 並協力制定永續指標, 達標者可獲取由銀行量身打造的優惠利率或金融方案, 藉此激勵供應商在穩定的資金支持下,共同邁向永續轉型目標。

回歸金融業核心職能,可在「財務資產(Prosperity)」 面持續開發永續金融商品與服務。富邦2021年與美律實業簽訂台 資銀行首件永續指數連結貸款,連結溫室氣體排放及能源消耗, 透過貸款利率的調整,協助美律落實其ESG政策與淨零轉型。 此外, 富邦也挺身成為綠能產業後盾,針對風電與光電產業成立「 綠能保險專案小組」,協助客戶擬定各階段需求保險, 並提供客製化的風險移轉策略與損害防阻服務, 為再生能源發展建構完整的生態鏈。

蔡明興強調,SCM不只是永續框架, 更是企業經營哲學,身處氣候緊急時代,沒有人可以置身事外, 金融業更應強化資金的影響力,以實際行動驅使產業響應永續發展, 為地球找出一條延命之道。

〈金融業如何發揮資金力量策動產業經濟〉( How the financial sector can spur the industrial economy's green transition)全文連結:https://reurl. cc/MXlj1K