中華電信MOD、Hami Video春節影視強檔連發　金兔年限時活動大方送

迎接金兔年新春10天長假，中華電信MOD、Hami Video一系列新春強檔片單蓄勢待發， 囊括全家大小喜愛的電影、戲劇、動漫類精彩內容， 包含公視旗艦大戲《牛車來去》、韓國電影票房冠軍《緊急迫降》、 獨家韓國愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》等， 以及與法國在台協會、CATCHPLAY共同承辦的「 我的法國影展」線上影展，精選28部法國佳片， 年假盡享豐富影劇內容。

中華電信MOD、Hami Video除了推出新春一系列強片另加碼祭出兔年新春好運活動， 即日起於MOD「兔飛猛進專區」推出開運遊戲「紅白大對抗」，排行榜前15名即可獲得Switch斯普拉遁3(OLED版) 主機及超夯漆彈遊戲《斯普拉遁3》；參加Hami Video新春遊戲「錢兔瘋撲克」， 還有機會抽中50吋4K液晶顯示器豪禮。

中華電信MOD、Hami Video精心準備年假追劇多部包月獨家強片，包括賣座韓影《 局中局》、《緊急迫降》，日本強片《新．超人力霸王》、《 電影版如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》及《 角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》等精彩片單。「 我的法國影展」推出法國凱薩獎最佳影片《關於我們的愛情》 等經典電影，只要註冊登入Hami Video影劇館會員即可免費觀賞其中17部入圍短片， 在CATCHPLAY+影音平台亦可免費收看。

中華電信參與投資的旗艦台劇《牛車來去》， 14日首播後創下MOD「影劇館+」及Hami Video影劇館戲劇類點閱冠軍，即日起第一、 二集開放於Hami Video影劇館免費觀賞，並將於新春假期持續熱播中， 錯過前面集數的劇迷亦可上MOD、Hami Video隨選隨看。其他優質戲劇作品還有《禁婚令， 朝鮮婚姻禁止令》、《怎麼辦家康》等，以及卡通動漫《SPY X FAMILY 間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《灌籃高手》 等春節期間闔家觀賞的絕妙好戲，請鎖定中華電信MOD、Hami Video。

中華電信MOD、Hami Video除夕夜為全台觀眾帶來《WE ARE我們的除夕夜》、《民視第一發發發》、及在MOD播出的《 2023超級巨星紅白藝能大賞》等應景特別節目；1/ 21晚上8點至12點播出的《WE ARE我們的除夕夜》， 將請來曾在國慶演出中颳起一陣橘色旋風、被稱為「橘色惡魔」 的日本京都橘高校吹奏樂部，帶來融合經典與創新、 跨世代共賞的精湛演出，陪伴廣大客戶一起守歲過好年。

中華電信祭出新春優惠連發，2/7前訂閱Hami Video影劇館「2023兔年春節優惠60天方案」優惠方 案價只要199元(原價398元)，另可獲得2張單片抵用券， 前2,500名訂戶加碼再送「肯德基咔啦脆雞套餐」電子序號。 喜歡用電視大螢幕觀賞影劇的客戶，也可選擇MOD「影劇館+」 限時優惠，每月只要199元即可盡享電影、戲劇、 動漫等豐富多元化內容，大人、小孩一次看個過癮， 春節輕鬆看到飽。