新北攜手廣達文教基金會　打造全國最大程式教育師培基地

新北市與廣達文教基金會今(17)日簽署合作備忘錄(MOU)，結合「程式教育體驗中心」、「自造及科技教育中心」及「盟主學校」並透過廣達《游於智》計畫，推動5年新北程式教育計畫。侯友宜市長與廣達文教基金會董事長林百里共同簽訂並與學生體驗Quno程式教具，期透過公私協力打造全國最大的程式教育師培基地。
侯友宜市長表示，將透過整合程式Scratch軟體及硬體Quno教具以及舉辦多元競賽的方式，讓初次接觸程式語言的學生，由實作中熟悉數位科技的應用。未來5年將培訓40間計畫學校、100名程式教育種子教師，參與學生逾1,000名。期待新北市做為程式教育的領頭羊，帶動學習風氣，培養孩子擁有程式語言能力。
廣達文教基金會董事長林百里則指出，廣達《游於智》計畫以「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」為本，期許引領孩子走上利用科技來創造解決問題的正確思路，鼓勵孩子動手設計作品，用深度思考多層次領域應用的同時，藉實際體驗增強數位素養，進而累積未來面對科技挑戰的自信心。
由廣達文教基金提供5年專屬Quno教具4,000套，學校可依自身課程安排，彈性化使用教具「留校紮根」或「漂移共享」等方式，為學生規劃課程。廣達文教基金會執行長徐繪珈補充強調，這次合作除扎根型的計畫學校外，非計畫學校能藉由彈性化的微課程，進行教具漂移輪流體驗，在4至6堂課內即可教導學生透過程式操作完成各種任務，不僅降低教師壓力，也讓更多學生有機會接觸受益。
盟主學校新泰國小校長許恒禎表示，學校執行盟主學校任務，持續辦理教師程式教育培能工作，提升教學核心素養。十分感謝廣達文教基金會提供Quno教具，提升學校程式學習的教學能量，進行問題導向學習（Problem-Based Learning），結合其他學科知識探索生活中的問題，利用機電整合概念提出解決方案，提升了孩子們的資訊能力。
新北程式教育體驗中心同榮國小校長廖明正提及，學校身負新北市國小程式教育推動工作，未來將結合廣達《游於智》計畫，辦理師資培訓，並擔任「教具漂移」中心，期待能引發各校資訊教師投入，有效帶領學生程式教育專題研究、成果展能與跨校互動經驗。
教育局長張明文表示，《游於智》計畫未來將納入新北市國小資訊教育課程，3-6年級搭配系統化程式語言課程，全面提升新北市學生程式語言能力。另新北市與廣達文教基金將於112年5月在國立科學教育館共同舉辦第4屆「游智盃」全國賽，期望透過競賽與跨校交流的方式，提升孩子們的資訊能力與科技核心素養。
侯友宜市長(右)與林百里董事長(左)於簽署儀式後合影。（照片來源：新北市教育局提供）