新北攜手廣達文教基金會　打造全國最大程式教育師培基地

新北市與廣達文教基金會今(17)日簽署合作備忘錄 (MOU)，結合「程式教育體驗中心」、「自造及科技教育中心」 及「盟主學校」並透過廣達《游於智》計畫，推動5年新北程式教育 計畫。侯友宜市長與廣達文教基金會董事長林百里共同簽訂並與學生 體驗Quno程式教具，期透過公私協力打造全國最大的程式教育師 培基地。

侯友宜市長表示，將透過整合程式Scratch軟體及硬體Qun o教具以及舉辦多元競賽的方式，讓初次接觸程式語言的學生， 由實作中熟悉數位科技的應用。未來5年將培訓40間計畫學校、1 00名程式教育種子教師，參與學生逾1,000名。 期待新北市做為程式教育的領頭羊，帶動學習風氣， 培養孩子擁有程式語言能力。

廣達文教基金會董事長林百里則指出，廣達《游於智》計畫以「 運算思維」、「機電整合」與「問題解決」為本， 期許引領孩子走上利用科技來創造解決問題的正確思路， 鼓勵孩子動手設計作品，用深度思考多層次領域應用的同時， 藉實際體驗增強數位素養，進而累積未來面對科技挑戰的自信心。

由廣達文教基金提供5年專屬Quno教具4,000套， 學校可依自身課程安排，彈性化使用教具「留校紮根」或「 漂移共享」等方式，為學生規劃課程。 廣達文教基金會執行長徐繪珈補充強調， 這次合作除扎根型的計畫學校外， 非計畫學校能藉由彈性化的微課程，進行教具漂移輪流體驗，在4至 6堂課內即可教導學生透過程式操作完成各種任務， 不僅降低教師壓力，也讓更多學生有機會接觸受益。

盟主學校新泰國小校長許恒禎表示，學校執行盟主學校任務， 持續辦理教師程式教育培能工作，提升教學核心素養。 十分感謝廣達文教基金會提供Quno教具， 提升學校程式學習的教學能量，進行問題導向學習（Problem -Based Learning），結合其他學科知識探索生活中的問題， 利用機電整合概念提出解決方案，提升了孩子們的資訊能力。

新北程式教育體驗中心同榮國小校長廖明正提及， 學校身負新北市國小程式教育推動工作，未來將結合廣達《游於智》 計畫，辦理師資培訓，並擔任「教具漂移」中心， 期待能引發各校資訊教師投入，有效帶領學生程式教育專題研究、 成果展能與跨校互動經驗。

教育局長張明文表示，《游於智》 計畫未來將納入新北市國小資訊教育課程，3-6年級搭配系統化程 式語言課程，全面提升新北市學生程式語言能力。 另新北市與廣達文教基金將於112年5月在國立科學教育館共同舉 辦第4屆「游智盃」全國賽，期望透過競賽與跨校交流的方式， 提升孩子們的資訊能力與科技核心素養。

侯友宜市長(右)與林百里董事長(左)於簽署儀式後合影。（照片來源：新北市教育局提供）