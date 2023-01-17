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集保e手掌握持續推動紙張減量　迎接兔年新氣象

By 台灣英文新聞
2023/01/17 17:10
圖片由集保結算所提供

圖片由集保結算所提供

為配合金管會ESG永續發展政策及響應2050全球淨零碳排趨勢，集保e手掌握App預計於今(2023)年6月新增股利發放電子通知之推播功能，讓投資人不必再收到大量的紙本通知單，透過手機即可快速接收股利發放通知，節能減碳。此外，集保e手掌握App並規劃推出用戶個人化股利彙整及查詢等便利功能，提升用戶體驗，吸引更多投資大眾使用。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保e手掌握App近3年快速成長，目前已累積超過360萬戶，充分顯現「數位、線上、免臨櫃」為市場趨勢，永續金融的核心理念也廣受投資人認同，集保e手掌握App提供資產整合一站式數位服務，投資人只要登入即可查詢股票、ETF及基金等資產庫存，可說是投資人必備的理財神器！

投資人亦可透過集保e手掌握App「連結銀行」功能，查詢銀行存款餘額，目前合作銀行已有14家，占本國前20大銀行存款餘額比例高達80%。多數用戶回饋「連結銀行」功能強大，當買進或賣出股票時，只要透過集保e手掌握App就可同步取得股票部位、款項餘額及入扣款明細等資訊，十分便利。

為滿足投資人對資產整合服務的多元需求，集保e手掌握App將持續擴增服務範圍，與更多金融機構洽商合作事宜，增加連結銀行合作家數，以服務更多投資人，一起用實際行動支持低碳永續家園目標。

投資人只要簡單的3個步驟，就可完成申請集保e手掌握App: (1)透過證券商APP或網頁申請，(2)下載「集保e手掌握APP」，(3)完成email及手機驗證即可開通使用。

詳情請上「集保e手掌握」推廣網頁查詢：https://epassbook.tdcc.com.tw

更新時間 : 2023-01-17 22:07 GMT+08:00

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