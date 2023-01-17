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「火山布雷系統」機動精準快速　陸軍：台灣不會變成地雷島

陸軍參謀長章元勳中將17日說明，這套美軍裝備在操作準則上，有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布在整個地面上，非常易於回收辨識，不是傳統布雷埋在地底下。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 17:54
陸軍參謀長章元勳中將, 17日說明火山布雷系統相關議題。（圖/軍聞社）

陸軍參謀長章元勳中將, 17日說明火山布雷系統相關議題。（圖/軍聞社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國批准售台M136火山布雷系統，有媒體報導稱政學界擔憂台灣會變地雷島陸軍參謀長章元勳中將今天(17日) 說，台灣不會變成地雷島；這套系統可在判明敵軍登陸地點、行動路線區域裡精準作業、快速布置。

美國國防安全合作署（DSCA）去年12月28日宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。車載火山布雷系統是以M977型8X8輪型增程機動戰術卡車為基礎。卡車裝有地雷撒布器，一個撒布器有4個發射架，每具發射架最多可容納40個M87地雷罐，每個地雷罐含6枚地雷，總容量為960枚。地雷自爆啟動可選擇設定為4小時到15天內不等，一輛布雷卡車可在4到12分鐘內鋪設出一道約1100公尺長、120公尺寬的雷區。

有媒體報導指稱，二戰後台灣本島從未布雷，政學界擔憂台灣會變地雷島。章元勳今天在國防部記者會強調，台灣不會變成地雷島。

中央社引述章元勳說， 陸軍在反登陸作戰運用上，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作快速機動布雷，就不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，若敵軍要登陸，就必須上來、付出代價，可藉此達到阻滯敵軍前進等作用。

他指出，這套系統在運用規範上，除符合渥太華國際公約，屬戰防雷，並不是人員殺傷雷，這套美軍裝備在操作準則上，有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布在整個地面上，非常易於回收辨識，不是傳統布雷埋在地底下，加上有定時自毀，事後處理有別於傳統地雷，也會最大程度減低人員誤傷率。

他強調，火山布雷系統是快速、機動的布置，不需要廣正面、長時間，「不要說2年了，他半年之後來，我都不需要現在布置」。

章元勳表示，台灣防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，敵人對三棲進犯的登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，布雷是被動的，除了機動布雷系統，在國土防衛階段，還有很多新式武器裝備，可充分配合運用。
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