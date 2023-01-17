「火山布雷系統」機動精準快速　陸軍：台灣不會變成地雷島

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國批准售台M136火山布雷系統，有媒體報導稱政學界擔憂台灣會變地雷島。陸軍參謀長章元勳中將今天(17日) 說，台灣不會變成地雷島；這套系統可在判明敵軍登陸地點、行動路線區域裡精準作業、快速布置。

美國國防安全合作署（DSCA）去年12月28日宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。車載火山布雷系統是以M977型8X8輪型增程機動戰術卡車為基礎。卡車裝有地雷撒布器，一個撒布器有4個發射架，每具發射架最多可容納40個M87地雷罐，每個地雷罐含6枚地雷，總容量為960枚。地雷自爆啟動可選擇設定為4小時到15天內不等，一輛布雷卡車可在4到12分鐘內鋪設出一道約1100公尺長、120公尺寬的雷區。

有媒體報導指稱，二戰後台灣本島從未布雷，政學界擔憂台灣會變地雷島。章元勳今天在國防部記者會強調，台灣不會變成地雷島。

中央社引述章元勳說， 陸軍在反登陸作戰運用上，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作快速機動布雷，就不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，若敵軍要登陸，就必須上來、付出代價，可藉此達到阻滯敵軍前進等作用。

他指出，這套系統在運用規範上，除符合渥太華國際公約，屬戰防雷，並不是人員殺傷雷，這套美軍裝備在操作準則上，有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布在整個地面上，非常易於回收辨識，不是傳統布雷埋在地底下，加上有定時自毀，事後處理有別於傳統地雷，也會最大程度減低人員誤傷率。

他強調，火山布雷系統是快速、機動的布置，不需要廣正面、長時間，「不要說2年了，他半年之後來，我都不需要現在布置」。

章元勳表示，台灣防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，敵人對三棲進犯的登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，布雷是被動的，除了機動布雷系統，在國土防衛階段，還有很多新式武器裝備，可充分配合運用。