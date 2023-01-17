臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.73%　上市股票總市值達46.75兆元

根據臺灣證券交易所統計，112年1月17日發行量加權股價指數收盤為14,932.93點，較上週(112年1月13日)的14,824.13點上漲108.80點，漲幅約為0.73%，台灣50指數收盤為11,552.44點，較上週的11,470.03點上漲82.41點，漲幅約為0.72%，寶島股價指數收盤為17,056.93點，較上週的16,925.24點上漲131.69點，漲幅約為0.78%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲2.48%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌0.37%為最大，未含金融類指數上漲88.25點，漲幅約為0.69%，未含電子類指數上漲152.84點，漲幅約為0.88%，未含金融電子類指數上漲117.62點，漲幅約為0.81%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為3,076.05億元，全體上市股票成交金額為2,801.00億元，股票成交量週轉率為0.46%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：第一名，半導體類916.22億元，占全體上市股票交易金額32.71%；第二名，電子零組件類232.25億元，占全體上市股票交易金額8.29%；第三名，電機機械類174.05億元，占全體上市股票交易金額6.21%。成交量週轉率前三名產業為：第一名，生技醫療類1.98%；第二名，汽車類1.54%；第三名，電機機械類1.36%。

證交所還說，累計今年年初開盤迄今共11個交易日，集中市場總成交金額為1兆8,615.25億元，市場日平均成交金額為1,692.30億元，股票成交量週轉率為2.89%，股票日平均成交量週轉率為0.26%。

最後，證交所說，2023年1月17日全體上市公司市場總值為新台幣46兆7,497.62億元，較上週(2023年1月13日)市值46兆4,111.80億元增加3,385.82億元，增幅約為0.73﹪。