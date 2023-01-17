印有統戰字眼的中國螺絲粉疑是走私貨？台灣關務署：過去2年查獲8,400公斤

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣基進16日表示，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有統戰字眼。對此，經濟部澄清，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，換句話說，這些商品涉及私運或虛報；財政部關務署表示，過去兩年海關共查獲走私螺螄粉8,400公斤，均已依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。

台灣基進昨日舉行「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透‧常民生活成國安議題」記者會，秘書長王興煥表示，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司，代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼，而該產品已透過康是美、全家、蝦皮等通路。

經濟部國際貿易局發新聞稿強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間出現「螺螄粉」販售，已涉及違反進出口等有關法令，已要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。

對此，財政部關務署表示，該署基隆關已於1月16日下午配合經濟部國際貿易局會同衛生福利部食品藥物管理署及地方衛生單位等機關，依貿易法規定至新北市某廠商進行檢查。

關務署指出，如果廠商無法針對所存儲貨物提出合法進口資料，海關將依海關緝私條例相關規定裁處，並移送經濟部國際貿易局依臺灣地區與中國地區人民關係條例裁處停權或廢止廠商登記資格；如涉違反食品安全衛生管理法，得由地方衛生單位逕行處以暫停販售等裁罰。

關務署說明，中國製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，屬未開放進口貨品。海關110年查獲走私螺螄粉280件4,095公斤，111年查獲511件4,305公斤，均已依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。針對16日檢查結果，相關機關將溯源查緝，依法辦理。

關務署強調，各關將持續運用風險管理及X光檢查儀等查緝工具，攔截未開放進口之中國大陸農產品及食品，並與相關機關執行市面查緝，以維護民眾春節假期健康安全。