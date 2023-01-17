永續飲食生活節登場　台灣有機通路業者期望帶動低碳生活新風潮

近年來，氣候變遷、 災疫不斷的局勢下，糧食安全、淨零碳排已是全球共同關注的議題。國際保育專家珍古德博士曾說：「 每一個人一天有三次機會可以改變世界！」，里仁公司總經理李妙玲表示：「里仁深信透過飲食， 就可以實踐永續。因此里仁25年來，支持有機及友善耕作， 提供減碳蔬食、本土食材，以及無化學添加物的食品， 期望帶動廣大消費者實踐低碳飲食，用「吃」來邁向永續星球！」

里仁連續三年舉辦「 永續飲食生活節」，2022 年底，更聯合綠色餐飲指南及無肉市集，舉辦以「永續星球餐盤」 為題的系列生活行動提案，串連全臺推動永續飲食的餐廳， 接力提出符合永續概念的百道蔬食料理、 號召20家企業員工體驗無肉飲食的「蔬食7日大挑戰」 及數萬位消費者參與，成功帶動大眾透過飲食， 簡單實踐有效的低碳生活。

為了讓消費者對於「永續料理」更有感， 該公司與綠色餐飲指南串連全臺推動永續飲食的餐廳， 並邀請餐廳提出符合在地、低碳蔬食等永續概念的100道「 永續星球餐盤」料理。其中，最受消費者歡迎的前五名料理有： 烤玉米佐馬告鮮茄醬、翡翠白玉時蔬、寶島金瓜炒米粉、 山珍海味開放三明治、田園南瓜三重奏。參與活動的餐廳夥伴們分享 ：「很開心更認識低碳永續的飲食概念， 以及臺灣在地友善環境耕作的小農們， 透過研習了解更多兼具營養美味及環境保育意識的蔬食料理法， 未來會持續將永續意識呈現在日常餐桌上，提供至消費者的餐盤。」

里仁與綠色餐飲指南，特別邀請知名作家番紅花採訪法餐南霸天— THOMAS CHIEN、米其林綠星餐廳—陽明春天、永續旅宿雲品溫泉酒店— 雲月舫Sky Lounge，並錄製Podcast、分享專欄， 傳遞永續料理的觀點與實踐歷程。

陽明春天主廚薛永鴻分享：「 我們努力實踐餐飲業的社會責任，帶動大家認知蔬食， 就是對環境永續最大的支撐」。「臺灣最道地法菜餐廳」 主廚簡天才表示，「開一間餐廳，本來就該做對地球友善的事情」。 雲月舫SkyLounge主廚簡瑞益分享：「 運用在地特色食材進入料理，邀請消費者以吃來維護環境生態， 是我們能做也必須做的事情。」

近年來，越來越多企業響應ESG（Environment, Social, Governance )永續發展，因此里仁今年特別邀請企業一起響應「 蔬食七日大挑戰」，並於活動結束後，頒發「減碳證書」， 鼓勵實踐永續的企業夥伴。活動帶動了20家企業響應， 逾400組民眾參加挑戰，包含法國興業銀行、直通資訊、 島內散步、中興大學有機農業推動中心等。 許多接受挑戰的員工分享：「連續蔬食七天以後， 覺得身心都變輕盈了」、「雖然已經完成蔬食七日的目標了， 但還是想繼續素下去」。

蔬食市集近年來成為臺灣一股很夯的潮流， 是提供廣大民眾認識與體驗永續飲食的方式。因此， 里仁攜手水花園農夫市集及無肉市集舉辦「永續市集」，匯集了16 0攤在地小農、職人、餐飲業者， 帶來本土友善耕作蔬果及農產加工品、Vegan好食、 在地蔬食好物，以及淨塑商品、有機棉織品、有機保養品等。 總共吸引了13,000位民眾參與， 包含許多18至25歲的年輕人、 重視健康的銀髮族三代同堂等來參與。 許多認識里仁很久的老朋友在里仁攤位上看到現場擺放的純素醬料和 保健品驚訝地說：「原來里仁也有這些東西，我去門市都沒注意到。 」來到市集的民眾興奮的說：「哇！ 這應該是今年最盛大的蔬食活動了！」

「永續飲食生活節」活動多元，透過視覺、聽覺、 味覺等線上線下體驗活動，讓更多人了解到蔬食不僅美味， 還可以很永續！里仁希望邀請消費者一起來品嚐有機蔬果、 植物肉及各種少添加的安心食品，共同加入永續飲食的行列。

照片由里仁提供

照片由里仁提供