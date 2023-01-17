趣淘漫旅-台北『趣淘甜心飾妳』限量開賣　號召淘粉拍照打卡抽萬元客房住宿券！

春暖花開迎兔年！正是全家人出遊玩樂的好時機，長達十天的春節連假規劃得如何呢？ Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北即日起至2/28推出「趣淘甜心飾妳」住房專案，每晚2399元起，驚喜進駐超夢幻的自動花式棉花糖機！入住即享甜心棉花糖，再送超萌兔耳發光頭飾，打造今年最可愛的萌兔甜心就是妳！另外還可加碼早餐超值優惠，享用板橋凱撒大飯店自助早餐兩客只要666元！邀請旅客感受充滿科技趣味的旅宿體驗，拍照打卡還有機會獲得價值萬元的客房住宿券。

迎接2023金兔年｜夢幻必訪新熱點

期間限定「甜心花式棉花糖」、「超萌兔耳發光頭飾」，開春首波抽萬元客房住宿券！

「Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北」坐落於板橋新板特區核心，鎖定年輕世代旅客量身訂製，結合智慧科技、品味兼具時尚設計為主軸，打造不受拘束、極具新潮的旅居空間。為帶給旅客更多驚喜與樂趣，即日起至2/28推出「趣淘甜心飾妳」主題住房專案，特別進駐「科技自動棉花糖機」於館內一樓大廳，顛覆傳統製作模式，僅需80~100秒由自動化機器人就能完成一支大人小孩都愛的花式棉花糖！呼應金兔年，入住即贈絨毛兔耳發光頭飾，超萌造型讓人忍不住想拍不停！2023開春首波登場的驚喜抽獎活動，凡專案期間入住旅客皆能參與，手持棉花糖完成拍照打卡任務，就有機會將價值萬元的發現客房一泊一食住宿券最大獎帶回家！歡迎喜愛秀出自我的淘氣旅客加入甜心行列，用行動探索城市魅力、發掘網美靈魂！

為讓小孩盡情放風、大人好好放鬆，特別規劃親子旅客專屬的折扣好康，憑趣淘漫旅房卡至奧斯丁夢想樂園-板橋麗寶店，入場優惠票價只要550元(原價800元，一大一小)，陪伴大家暢玩假期時光。不僅如此，客房內觸手可及的設備有感升級，智能電視導入Netflix、Disney+與Youtube等串流平台，讓人隨時隨地恣意觀看喜愛的節目；每間客房浴室皆採乾溼分離設計，且配備獨立浴缸，貼心滿足現代人的旅宿需求，趕緊把握過年連假、國旅熱潮前往朝聖一波吧！