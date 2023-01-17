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南韓總統尹錫悅稱「阿聯酋最大敵人為伊朗」伊朗強烈不滿：尹不懂歷史關係

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 16:09
南韓總統尹錫悅於當地時間15日與阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚進行首腦會談（圖／美聯...

南韓總統尹錫悅於當地時間15日與阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚進行首腦會談（圖／美聯...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅近日至阿拉伯聯合大公國訪問，與阿聯總統進行了首腦會談，也視察了南韓駐阿聯酋兄弟部隊（Akh Unit），但當尹錫悅在發表公開談話時卻說道「阿聯酋面臨最大的威脅是伊朗」，引發伊朗方面的不滿。

根據韓聯社報導，尹錫悅在當地時間15日時，前往南韓駐阿聯酋的兄弟部隊視察，且於公開談話中表示「阿聯酋是我們的兄弟國家，阿聯酋的安全就是我們的安全」。並說道「阿聯酋的敵人，最具威脅性的國家就是伊朗，而我們的敵人是朝鮮（北韓），我們和阿聯酋的立場非常相似」。

綜合韓媒報導，對此，伊朗外交部於當地時間16日表達不滿，發言人批道，從尹錫悅的發言可看出，他完全不知道包含伊朗及阿聯酋在內的波斯灣沿岸國家的歷史友好關係，以及各國之間正在積極快速的發展。發言人並且表示，他們正嚴厲關注著尹錫悅的發言，等待南韓政府能給予解釋。

南韓外交部於今（17）日表示，南韓與伊朗自1962年建交以來，長期保持著友好合作關係，南韓政府持續發展韓伊關係的決心堅定不移，並強調尹錫悅的發言旨在勉勵官兵們全力以赴執行在阿聯酋的任務，此發言與韓伊關係無關，希望各方不要過度解讀。

另外，尹錫悅於當地時間15日與阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚進行首腦會談，並簽署了聯合聲明，阿聯酋承諾對韓投資300億美元，展現對於南韓的信任，兩國四大核心合作包含傳統能源與清潔能源、和平核能、經濟與投資、國防與相關技術。

南韓總統尹錫悅稱「阿聯酋最大敵人為伊朗」伊朗強烈不滿：尹不懂歷史關係
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