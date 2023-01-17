瑞穗天合國際觀光酒店歡慶周年每房贈送賓果卡

天成飯店集團旗下位於花蓮的頂級溫泉度假飯店，瑞穗天合國際觀光酒店即將歡慶周年，於3、4月推出周年慶天天送住宿活動，預計送出61張住宿券。住房優惠雙人房平日一泊二食12,000元起，入住每房即贈送賓果卡一張，當月壽星憑證件加碼再送一張，期間每天將舉辦賓果樂晚會，邀請旅客現場同歡試手氣，保證天天送出住宿券，最大獎有機會1元入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，與瑞穗天合國際觀光酒店一起開心過生日！

坐落於花東縱谷的瑞穗天合國際觀光酒店，以享溫泉遊莊園為酒店發展主軸，自2019年3月開幕後，歐風城堡造型建築被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，更連續四年獲得線上訂房平台評選為台灣最美飯店優勝，2020年更通過交通部觀光局星級評鑑榮獲「卓越五星標章」，此次周年慶活動大手筆回饋，期間天天開獎，保證每天送出住宿券，期待旅客不斷回訪感受花蓮的好山好水與瑞穗特有黃金湯，預估活動將帶動住房率成長達1成以上。

周年慶天天送住宿活動不限通路或專案，3至4月入住每房皆可獲贈一張賓果卡，當月壽星憑證件再加贈一張，當天首位對中賓果卡上24個號碼者，即可以1元兌換住宿券一張，如在41球以內賓果卡全數對中，將享1元入住最頂級豪華的格蘭總統別墅，享受占地650坪、室內136坪兩層樓三間客房，還配備按摩椅、跑步機等設備，獨棟尊榮的空間、泡湯池與戶外庭園、推桿果嶺等，盡享度假氛圍的高規格禮遇。

42球以內可獲得格蘭尊爵或皇室別墅住宿券，43球以內可獲得格蘭雅緻別墅住宿券，44球以內可獲得城堡豪華套房住宿券，45球以內為莊園溫馨家庭房住宿券，如45球內都未有得獎者，將持續開球到出現首位得主為止，保證天天至少送出城堡精緻客房住宿券，帶領入住賓客感受周年慶的歡樂與喜悅。

瑞穗天合國際觀光酒店各房型皆提供一泊二食、免費Mini Bar，酒店內的跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬、小火車，與金色水樂園、室內按摩水療區、電競室，各式多元的水陸設施可以滿足全家各年齡層的度假需求。針對樂齡客群度假親近大自然需求，酒店也全新推出栽種各種香草植物、農產作物的主廚花園，依照季節時令推出原民煮體驗，可DIY現煮地瓜、玉米、花生等，搭配主廚特製的原住民風味沾粉，自己動手體驗季節當令鮮滋味。