大直英迪格情人節 浪漫套房、延遲退房神「住」攻

最長春節過後即將迎來2月14日西洋情人節，台北大直英迪格自2月1日起至15日推出「愛你久久 情人假期」，入住18坪精緻套房，再贈每客價值3,999元情人套餐2客，餐點包含威靈頓牛排等六道義法餐點、氣泡酒無限續杯，及雙人活力自助早餐，不分平假日、每房每晚13,999元起即可浪漫擁有，翌日還可享延遲退房至下午三點，幫你愛情升溫神「住」攻！訂房專線：02-3518-7724 訂位專線：02-3518-7778

位於中山區的台北大直英迪格酒店，離囂不離城，鄰近捷運劍南路站，步行僅需4分鐘，比鄰美麗華百貨樂園、大直商圈，今年為愛侶們推出「愛你久久 情人假期」，專案日期自2023年2月1日至15日，入住精緻套房或豪華套房，享延遲退房至下午三點，再贈 T.R Bar & Kitchen 每客價值3,999元情人套餐2客，不分平假日，每房每晚13,999元起。套房格局為一房一廳，擁有270度的L型景觀陽台，部份房間能遠眺台北101或美麗華摩天輪，內裝將傳統節慶轉為設計元素，結合前衛大膽的配色，不對稱的空間陳設，打造獨樹一格的住宿體驗。

T.R Bar & Kitchen推出西洋情人節套餐，六道義法餐點佐以義大利氣泡酒，每套3,999元。主餐為深受賓客歡迎的「4盎司威靈頓牛排」，須提前２日預訂，製作工序繁雜，牛排搭配酥皮需於烤箱烘烤3次，切開後牛肉多汁軟嫩，主廚特調白蘑菇、鴨油、松露、伊比利火腿、鴨肝、可麗餅等製作的內餡，質地相當滑順。熱前菜「嫩煮鮑魚」，搭配奶油香濃滑口，厚實滋味中透著番紅花特有氣息，加上Q彈鮮甜的鮑魚肉質，兩者味道融合更是相得益彰；「鐵板悶煮波士頓龍蝦」以山葵泡泡、香料沙拉作為基底，搭配炙燒海膽味噌，使波士頓龍蝦肉鮮甜多汁，整體視覺呈現繽紛色彩。「法式覆盆莓玫瑰生巧力塔」以70% Valrhona黑巧克力與進口奶油製作的塔皮，巧妙的將覆盆莓的果酸融入巧克力中，隨著巧克力的融化在口中，兩種風味交錯成美妙口感。淋上絲稠般滑順的香甜熱奶茶，瞬間在面前化開，甜點驚喜現身，創造出有深度的迷人風味。

用餐期間可享「義大利紫水晶或玫瑰氣泡酒 無限續點」，優雅的果香味，尾韻中帶有紫藤花氣息，酸度甜度平衡、清新宜人，搭配海鮮、肉類爽口解膩，讓情人們在微醺中增添浪漫氛圍，也能助單身男女告白成功。