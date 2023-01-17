理想大地蟬聯五連霸 「台灣最美飯店」回饋住宿優惠

由易遊網主辦的第五屆「台灣最美飯店」圓滿結束，於(2023)1月13舉行「台灣最美飯店暨年度風雲飯店」頒獎典禮，理想大地副董事長梁愛迪表示：能在【台灣最美飯店暨年度風雲飯店】頒獎典禮上連續五年榮獲此殊榮，確實得來不易，在台灣眾多優質飯店的競爭之下，獲得的每一票，對我們都非常珍貴，並且非常感謝所有支持者的愛護與鼓勵，讓理想大地不斷提升服務品質及精神，能讓未來入住的旅客都能擁有最幸福開心的假期，在此非常感謝易遊網舉辦次活動，讓民眾可以深度旅遊台灣，希望在未來能持續舉辦此活動讓飯店業者不斷精進繼續在業界發光發熱。

【台灣最美飯店暨年度風雲飯店】年年都受到民眾熱烈回響。 理想大地蟬聯「台灣最美飯店」五連霸的記錄，飯店以獨具的六大特色奪冠，第一，由世界排名第一的國際建築設計團隊WAT&G打造，獨創2.2公里運河，和具特色的三座島、16座風情橋樑；第二大特色，22棟西班牙景觀城堡，為高地式優美建築風格；第三，古董傢俱皆為印度百年紫檀木手工打造；第四，園區隨處可見收藏級的藝術文物；第五，綠林生態園區，全國最多綠地飯店；第六，有機建材，保留最純粹的美好品味。梁愛迪特別感謝: 理想大地團隊在兩年多疫情考驗下持續的努力付出，才能連續榮獲「台灣最美飯店」榮譽。

為感謝民眾長年對於理想大地的支持與鼓勵, 即日起至2023年3月31日前 (春節不適用) 入住「慶祝最美飯店五連霸住房專案」兩人同行 一泊二食 每房$6,999起 含西班牙主題房型住宿乙晚、幸福迎賓小品､陽光活力早餐乙次、幸福自助式晚餐乙次 或 風味晚餐乙次、 應許運河遊艇導覽每人兩次，讓住客能夠在不同的時段體驗最美飯店之美、飯店免費活動設施使用 (不含芳療Spa)､ 花蓮機場 / 車站定時定點來回接送乙次。除此之外，加值贈送活動四選二：生態竹筏體驗、窯烤麵包DIY、窯烤Pizza DIY、皮雕DIY，指定日免費招待乙位12歲以下兒童不收費 (每晚含早餐/晚餐各乙次，遊船服務兩次，活動四選二乙次)，歡迎您和親朋好友一起前來理想大地渡假飯店，享受春天悠閒的旅行。