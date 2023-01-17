【有雷慎入】「金鋼狼」領銜揪心親情片《愛・子》獲金球獎提名　奧斯卡史上最年長影帝精彩對戲台灣感人上映

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)由「金鋼狼」休傑克曼及影帝安東尼霍普金斯領銜主演的《愛·子》已於台灣上映，探討揪心的父子親情。

電影由法國導演弗洛里安澤勒執導，由蘿拉鄧恩、休傑克曼及影帝安東尼霍普金斯主演，電影講述17歲的尼可拉斯在父母離異後受到打擊，逃學被發現後決定從母親家搬去與父親同住，休傑克曼飾演事業有成的父親， 嘗試想要糾正兒子的種種行徑，卻忽略他的內心感受， 也忘記自身過往為人子的經驗，一句「我這樣做都是為你好」挑起衝突，父母的金句潛台詞往往造成反效果，本部片以悲劇收場，探討憂鬱症、父子心結、單親家庭、二婚等問題。

《愛·子》改編自齊勒的2018年舞台劇《兒子》，為心靈三部曲之一，另外兩部為《父親》與《母親》，《父親》於2020年改編成電影，以特殊的敘事手法描述失智症患者心智慢慢被侵蝕損害，由安東尼霍普金斯主演，更讓這位《沉默的羔羊》主演再度抱回小金人，以83歲之齡改寫影史，成為奧斯卡史上最年長的男主角得主。



蘿拉鄧恩及詹麥格拉斯飾演母子。（圖/片商提供）

在拍攝《父親》時，安東尼霍普金斯曾連續六個月每天寄信給導演徵詢角色的意見，這次在《愛·子》中雖然擔任男配角，出現時間僅幾分鐘，但表現依舊十分精彩，而在備戲時提出的問題還是一樣多，和休傑克曼所飾演的父親是完全截然不同的形象。

在拍攝對手戲期間，導演從來不給兩位明星觀看拍攝的內容，他也鼓勵休傑克曼：「放心把執導的事情交給我，你只需要專心跟安東尼對話，我對你很有信心！」這部電影讓休傑克曼繳出了演藝生涯的最佳代表作，精采詮釋籠罩在父親陰影下的煎熬，同時在兒子面前扮演一個完美父親的形象，並獲得本屆金球獎戲劇類電影最佳男主角提名的肯定。



休傑克曼與凡妮莎寇比。（圖/片商提供）

休傑克曼提到，「我母親在我8歲時過世，我們是我父親一手帶大的。我們的關係很好，能去看一場7小時的板球賽，縱使只聊了20分鐘，也能很自在地坐在彼此身邊。」父親在過去12年間深受阿茲海默症的摧殘，健康每況愈下。

在《愛·子》開拍前，休傑克曼已有心理準備特地趕回澳洲探望父親，只不過這次見面也成為了他們最後一次的相聚，他父親在他拍片時過世，但休傑克曼決定留在倫敦完成電影的拍攝，因為他知道他父親絕對不會拋棄工作，也期待他會這麼做。

休傑克曼說，「拍攝這部電影能幫助我療傷，這是一個關於脆弱情感、家庭、世代，以及我們的過去如何影響今天的我們的故事。我過去以為父母是擔任保護的角色，但是現在當我的小孩長大了，我認為更重要的是公開坦承我內心脆弱的地方，讓他們能夠走進我心中。」