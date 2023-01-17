美侖商旅週年慶！訂房免費送早餐整點訂房現折400

美侖飯店集團輕奢品牌美侖商旅2月14日歡慶開業4週年慶，推出每天下午4點後透過電話預訂3月15日前之平日週年慶住房專案即可享免費雙人早餐再加碼現折400元，專案每日限量，訂越多省越多。

不僅如此，想大啖美食也有優惠，即日起至2月14日週年慶期間，每天下午4點後於CAFE49全日餐廳消費滿4000元即現折400元滿額折抵無上限，一系列4週年慶活動詳情均可上飯店官網查詢。

限量版情人套餐寵愛另一半

農曆年後緊接而來的是浪漫情人節，情侶間為表達心意理所當然要吃頓豐盛浪漫晚餐，以精緻西餐結合現代優雅裝潢聞名的CAFE49全日餐廳於2月11日至2月14日晚間推出六道式限量版情人節套餐，配合餐廳柔和燈光，讓愛侶們享受富有情調的甜蜜時光。想為另一半締造難忘回憶，美侖商旅準備了讓女孩們難以抗拒的豐盛甜點吧，以Lindt巧克力及英國皇室TWININGS與無限暢飲氣泡酒為主題，真心款待心愛的她！主菜稀有限量的「鴕鳥菲力襯蒜烤明蝦佐阿根廷青醬」使用頂級鴕鳥菲力肉質細緻，口感比牛菲力更加軟嫰含脂量僅有牛菲力6分之1鐵質則為牛肉的1.3倍享受美食不怕熱量爆表，除此之外「戰斧梅花豬佐迷迭香醬」、「櫻桃鴨胸佐柳橙醬汁」、「義式紙包鮭魚佐白酒醬」等多道主菜每客1314 元起，享用星級美食餐點外飯店另安排專人為彼此拍下甜蜜放閃照，讓戀人們沉浸在屬於兩人的浪漫情人夜。

情人節住房專案加贈客房浪漫佈置

美侖商旅為戀人打造滿滿愛戀氛圍，粉紅玫瑰花瓣搭配真愛天鵝與情人節專屬氣泡酒讓心愛的她既驚喜又感動，一年一度的情人節夜晚美好呈現，每房4899元起僅限官網與電話訂房。

遠道而來的想念 台北燈會住房贈雙人巴士免費暢遊

疫情前的台北街道常見海外旅客，疫情期間幾乎無任何外國旅客蹤影，直至國門再次開啟那份曾經熟悉的畫面再次出現在台北街頭，解封後的台北燈會是您今年絕對不能錯過的人氣打卡景點，2月5日至2月19日於美侖商旅官網訂購台北燈會專案加贈雙層觀光巴士免費暢遊，每房3900元起。