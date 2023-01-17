「台灣的美好超出預期」加拿大廣播公司關40年歷史北京站　亞洲特派改駐台

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）經兩年交涉，加拿大廣播公司關閉有40年歷史的駐北京記者站，轉移到台灣。加拿大首位駐台記者勒布朗近日說，台灣的美好超出預期，他可以開心地自由工作，「一個嶄新世界展現在我眼前」。

加拿大廣播公司（Radio Canada/CBC，簡稱加廣）去年(2022) 11月初罕見發表聲明表示，過去兩年，經過多次交涉，派駐亞洲的記者菲利普．勒布朗（Philippe Leblanc）始終無法取得中國簽證。無奈之下，決定關閉已經有40年歷史的駐北京記者站。

出生於加拿大魁北克的勒布朗，1989年正式成為加廣電台記者，之後轉為電視新聞記者，曾任加廣法語駐多倫多全國記者14年。派駐亞洲前，曾前往墨西哥、海地、挪威以及烏克蘭採訪。

來台工作幾個月，勒布朗幾乎以每週一篇特寫的速度，報導台灣的政治、社會與文化。其中包括專訪外交部長吳釗燮(下圖) 、台灣民眾面對中共武嚇所展開的全民防禦行動等。

(圖:加廣中文網; ici.radio-canada.ca)

中央社報導，勒布朗日前休假回到加拿大，接受加廣中文的訪問，分享作為加拿大歷史上第一位駐台記者的觀察和感受。

根據加廣中文網，勒布朗談及對台灣印象最深刻的事，是台灣人為保衛自己的生活方式而做的努力。勒布朗在俄烏戰爭前曾到烏克蘭採訪，感受到台灣與烏克蘭一樣的氛圍，台灣人對這個島嶼的愛，且具有頑強的抵抗力。

勒布朗指出，因為烏克蘭遭到俄國侵略，很多人意識到台灣也可能遭遇與烏克蘭相同的命運，台灣因而得到更多的國際關注。

如果和台灣民眾聊天，台灣民眾會說，中國幾十年來一直對台灣使用武力威脅。但最近一段時間，中國在台灣海峽不斷軍演，中國軍機進入台灣防空識別區，讓台灣人覺得應該更加嚴肅思考中國進犯台灣的可能性。

勒布朗說，台灣人感謝國際社會關注、了解台灣的狀況。不過，台灣人更願意台灣是因為其他方面受到矚目，而不是因為中國武力威脅。

他聽到最多的是「關於台灣有很多事情可以介紹，不僅僅是我們生活在中國的陰影下」。

勒布朗說，無法前往中國的事實，戲劇性地改變了他的工作。來台灣儘管短短幾個月，但台灣的民眾、美食、美景，讓他充滿了好奇與讚美。

他表示，以前聽過很多關於台灣多麼美的訊息，但真正住在那裡，感覺台灣依然超出了他的預期。

台灣人展開雙臂歡迎外國記者，外交部對加拿大第一次有媒體記者站設在台灣感到非常高興。他說，台灣人非常願意與他交談，「非常高興能夠對這個島嶼有更多的認識，並把它介紹給加拿大人」。

勒布朗說，未來會以台灣為基地，展開對全亞洲的報導，包括新加坡、越南、柬埔寨等都在他的採訪計劃之中，中國只是亞洲的一部分，還有許多地方值得報導。

在「加廣中文」這項專訪中，勒布朗也介紹了自己的駐外生涯。他表示，作為駐亞洲記者，自己每天7點起床，瀏覽各大通訊社以及臺灣媒體的報道，以尋找報導題材。

他認為，駐外記者最大的障礙依然是語言。在前往亞洲前，他學了幾個月的中文，並且會繼續學習中文。

而在選擇議題上，他很依賴自己的台灣同事/助理，因為她懂得中文，了解台灣，可以區分什麼是真正的話題，什麼是被「創造」出來的話題。

勒布朗還介紹說，駐亞洲記者獨特的一點是，因為時差，他們的晝夜是顛倒的。他工作的時候，他所屬的電臺正是晚上，而他要配合這邊新聞播出的時間，所以他很少能在晚上11點前結束工作，其是有突發新聞的時候。