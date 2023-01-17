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1/17台灣增19,970例COVID-19確定病例：19,658例本土、312例境外移入、30例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/17 14:17
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增19,970例COVID-19確定病例，分別為19,658例本土個案及312例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,658例本土病例，為9,063例男性、10,584例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,931例)，高雄市(2,468例)，臺中市(2,419例)，臺北市(2,114例)，桃園市(1,926例)，臺南市(1,672例)。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為12例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於去年5月21日至今年1月14日。

指揮中心說明，今日新增312例境外移入個案中，為210例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年10月30日至今年1月16日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計9,245,066例確診，分別為45,611例境外移入、9,199,401例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,903例COVID-19死亡病例，其中15,883例本土，另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

1/17台灣增19,970例COVID-19確定病例：19,658例本土、312例境外移入、30例死亡
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更新時間 : 2023-01-17 22:05 GMT+08:00

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