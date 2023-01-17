2022年南韓精品消費總額達168億美元　人均消費居冠

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根劇韓媒報導，調查顯示，南韓人2022年購買名牌的總消費金額為168億美元，人均精品消費額全球第一。

美國CNBC引述美國摩根士丹利（Morgan Stanley）一報告指出，去年南韓精品消費額與2021年相比，增加了24%，達到168億美元，人均消費325美元。美國精品人均消費為280美元，中國為55美元。

根據報告，精品品牌Prada表示，去年南韓及東南亞的消費強勢，緩解了因中國清零的封鎖政策而下降的銷售額。運動品牌Moncler也說道，去年第二季度（4~6月）在韓國的銷售額與先前新冠肺炎大流行時相比，增加了2倍以上；卡地亞（Cartier）則表示，2022年韓國的銷售額與2021年相比，增加了兩位數。

該報告指出，韓國的名牌消費熱潮原因為炫耀社會地位的慾望。根據全球管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey&Company）調查，「對炫耀名牌持負面態度」中，日本人占45%，中國38%，而韓國只有22%，可見韓國對於展現自身財富持較寬容的態度。

另外，消費能力上升也是重要的原因之一。根據韓國銀行，受益於房地產價格上漲，2021年韓國家庭淨資產與2020年相比增加了11%。

許多名牌為了進一步刺激消費，皆選用了南韓知名藝人作為各品牌的宣傳大使，如香奈兒（Chanel）為G-Dragon及BLACKPINK Jennie、Celine為BLACKPINK Lisa、Miu Miu為IVE 張員瑛。